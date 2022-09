Hà Nội: Hỗn chiến náo loạn Club đêm cuối tuần

Cơ quan công an đang xác minh, làm rõ vụ hỗn chiến vào đêm cuối tuần tại 1 Club ở Hà Nội.

Sáng 19/9, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội cho biết, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội truy xét, xác minh, làm rõ vụ việc hỗn chiến xảy ra tại Sparta Beer Club ở phố Thái Hà, quận Đống Đa vào đêm 17/9.

Hai nhóm người hỗn chiến gây náo loạn Club trong đêm cuối tuần

Trước đó, đêm 17/9, rạng sáng 18/9, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện 1 clip có độ dài 41 giây ghi lại cảnh 2 nhóm người hỗn chiến, đánh nhau trong Sparta Beer Club.

Theo clip ghi lại, hai nhóm người, trong đó một nhóm gồm 2 người đàn ông để đầu trọc và một nhóm thanh niên khác đã lao vào ăn thua đủ với nhau trong Club. Quá trình hỗn chiến, nhóm 2 người đàn ông để đầu trọc đã dùng ghế, cốc thuỷ tinh ném về phía đối thủ.

Cuộc hỗn chiến được diễn ra trong bối cảnh Club vẫn bật nhạc mạnh, các vị khách khác đã hốt hoảng bỏ chạy khi chứng kiến cuộc hỗn chiến xảy ra.

“Vụ việc xảy ra vào tối thứ 7 (17/9), chúng tôi vẫn đang truy xét những đối tượng có liên quan để làm rõ vụ việc”, vị lãnh đạo Công an quận Đống Đa thông tin.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ha-noi-hon-chien-nao-loan-club-em-cuoi-tuan-a570314.html