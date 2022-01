Hà Nội: Bắt giữ đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Thứ Hai, ngày 03/01/2022 14:00 PM (GMT+7)

Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm, Khải đã di chuyển lên địa bàn tỉnh Sơn La để lẩn trốn.

Chiều 2/1, theo thông tin từ Công an quận Đống Đa (TP. Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Văn Khải (SN 1988, trú tại xã Hợp Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội).

Theo hồ sơ vụ án, Khải bị Công an huyện Mỹ Đức truy nã về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quyết định số 13 ngày 6/10/2020.

Đối tượng Nguyễn Văn Khải. Ảnh:CA

Quá trình điều tra, truy bắt đối tượng, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa phát hiện Khải đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Lập tức, Công an quận Đống Đa phối hợp cùng công an địa phương triển khai lực lượng, khống chế, bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Văn Khải.

Hiện Công an quận Đống Đa đã bàn giao đối tượng cho Công an huyện Mỹ Đức để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/ha-noi-bat-giu-doi-tuong-hiep-dam-nguoi-duoi-16-tuoi-172220102164702813.h...Nguồn: https://giadinh.net.vn/ha-noi-bat-giu-doi-tuong-hiep-dam-nguoi-duoi-16-tuoi-172220102164702813.htm