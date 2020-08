Bị chém đứt 3 ngón tay vì... gọi nhầm người vào nhậu

Thứ Sáu, ngày 21/08/2020 18:50 PM (GMT+7)

Vì nhầm tưởng là bạn nên Cường lái xe máy đuổi theo gọi vào quán nhậu nhưng giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn khiến Cường bị chém đứt lìa 3 ngón tay trái.

3 đối tượng bị công an bắt giữ sau khi gây án.

Ngày 21/8, Công an huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi cố ý gây thương tích.

3 đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thiện Sỹ (17 tuổi), Nguyễn Thiện Tấn (22 tuổi) đều trú tại thị trấn Nghèn và Trần Sỹ Hùng (17 tuổi) trú tại xã Vượng Lộc (Can Lộc).

Theo tài liệu điều tra, khoảng 22h30 ngày 11/8, khi đang nhậu cùng nhóm bạn trong quán bia Tám Nguyệt ở tổ dân phố 6, thị trấn Nghèn, Cường thấy Tấn và Sỹ đi qua, do nhầm tưởng là người quen nên Cường lấy xe máy chạy theo để gọi vào quán uống bia. Tuy nhiên khi gặp nhau, giữa hai bên có lời qua tiếng lại và thách thức đánh nhau.

Sau đó, Tấn, Sỹ và Hùng về nhà lấy dao quay lại để tìm Cường giải quyết mâu thuẫn. Trong cuộc hỗn chiến, Hùng đã dùng dao chém đứt lìa 3 ngón tay trái của Cường, Sỹ dùng gạch đập vào đầu một người bạn của Cường khiến nạn nhân phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Gây án xong, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Công an huyện Can Lộc đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, lấy lời khai của bị hại, điều tra truy bắt các đối tượng gây thương tích để xử lý.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý nhóm đối tượng trước pháp luật.

