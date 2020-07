Giúp phạm nhân nguy hiểm vượt ngục, cựu đại úy công an lĩnh 5 năm tù

Thứ Năm, ngày 16/07/2020 10:19 AM (GMT+7)

Cựu đại úy công an trại tạm giam tiếp tay cho phạm nhân nguy hiểm vượt ngục bị tuyên phạt 5 năm tù giam.

Các bị cáo tại phiên tòa

Ngày 15/7, TAND TP Phan Thiết (Bình Thuận) tuyên án bị cáo Lê Minh Sơn (nguyên đại úy, cán bộ Trại tạm giam Công an Bình Thuận) 5 năm tù và bị cáo Võ Ngọc Thiện (phạm nhân tự giác tại Trại tạm giam Công an Bình Thuận) 6 năm tù cùng về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Thiện là phạm nhân đang chấp hành bản án 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích tại Trại tạm giam Công an Bình Thuận. Hằng ngày, Thiện được giao vệ sinh khu vực giam, đưa cơm, nước cho các phạm nhân trong buồng và canh giữ khu B. Lợi dụng công việc trên, khoảng giữa tháng 4/2019, một số bị can đang tạm giam nhờ Thiện đưa điện thoại vào trong buồng để liên lạc với người thân bên ngoài và sẽ trả tiền với giá cao. Thiện đồng ý và ra giá mỗi lần các bị can sử dụng điện thoại phải trả số tiền từ 5-7 triệu đồng.

Thiện tìm gặp Đại úy Sơn (được phân công tuần tra, canh gác trong và ngoài khu vực giam giữ) để trao đổi và Sơn đồng ý. Sơn đưa điện thoại cho Thiện như đã thỏa thuận. Sơn cùng Thiện đưa số tài khoản ngân hàng để người thân các bị can chuyển tiền sau mỗi cuộc gọi. Riêng Thiện cũng gọi cho bạn ở bên ngoài đứng tên mở giúp một tài khoản ngân hàng.

Trong khoảng thời gian từ ngày 27/4 đến 29/6/2019, Thiện và Sơn đã 18 lần chuyển điện thoại vào trong buồng giam cho các bị can và được người thân các bị can chuyển tiền vào tài khoản của Sơn và Thiện với tổng số tiền 91 triệu đồng.

Từ ngày 22/5 đến ngày 29/6/2019, phạm nhân Thiện đã đưa điện thoại 11 lần cho bị can Nguyễn Viết Huy (Huy "nấm độc") và Nguyễn Văn Nưng (phạm tội giết người) ở chung buồng giam số 5, dãy B. Lợi dụng có điện thoại, Huy đã gọi điện thoại ra ngoài nhờ hỗ trợ, lên kế hoạch vượt ngục và đã vượt ngục thành công vào rạng sáng 30/6/2019.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/giup-pham-nhan-nguy-hiem-vuot-nguc-cuu-dai-uy-cong-an-linh-5-nam-tu-...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/giup-pham-nhan-nguy-hiem-vuot-nguc-cuu-dai-uy-cong-an-linh-5-nam-tu-d472205.html