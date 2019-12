Giọt nước mắt muộn màng của cô gái vì nợ nần mà làm giả sổ đỏ

Thứ Sáu, ngày 20/12/2019 11:00 AM (GMT+7)

Hải đã bật khóc khi điều tra viên đọc quyết định khởi tố mình vì hành vi làm giả sổ đỏ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin pháp luật Sự kiện:

Ngày 19/12, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Hải (SN 1980) trú tại thôn An Lỗ, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế) với hai tội danh Làm giả con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hải bật khóc khi điều tra viên đọc lệnh bắt- một giọt nước mắt muộn màng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 3/2019, do làm ăn thua lỗ không có tiền trả nợ, Hải đã đặt làm 2 sổ đỏ giả với tổng diện tích 408m2 tại thôn An Lỗ do chính Hải làm chủ sở hữu thông qua một trang Web trên mạng internet.

Sau khi nhận được sổ đỏ, Hải đem photo ra nhiều bản rồi đem đi công chứng. Tiếp đó, Hải đưa cho một người dân làm tin nhằm kéo dài việc trả nợ. Sổ đỏ còn lại, Hải đem đi cầm cố để vay số tiền 300 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Hải khai nhận thêm, tháng 9/2019, Hải vay số tiền 50 triệu đồng của 1 công ty trả góp để mua xe SH và để lại giấy chứng nhận đặng ký xe cho công ty này. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, Hải đã đặt làm giả 1 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô khác sau đó đem chiếc xe SH cùng giấy chứng nhận giả đến bán cho một tiệm cầm đồ với giá là 50 triệu đồng. Hải tiếp tục thuê chiếc xe này để sử dụng, sau đó làm giả một giấy đăng ký khác rồi đem cầm cố với số tiền là 60 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Hải theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/giot-nuoc-mat-muon-mang-cua-co-gai-vi-no-nan-ma-lam-gia-so-do-a460273...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/giot-nuoc-mat-muon-mang-cua-co-gai-vi-no-nan-ma-lam-gia-so-do-a460273.html