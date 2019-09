Giết bò người khác làm thịt chia nhau, 4 trai bản bị khởi tố

Thứ Bảy, ngày 14/09/2019 09:52 AM (GMT+7)

Thấy một con bò đi lạc vào rẫy, Xeo Phò Nuôn (trú ở xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) rủ thêm 3 người bạn ở cùng bản vây bắt, đánh chết rồi làm thịt để chia nhau ăn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng: Xeo Phò Nuôn, Moong Phò Anh, Loong Văn Dũng và Lữ Văn Xay (cùng trú xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn) về tội “Hủy hoại tài sản”.

Trước đó, cuối tháng 8/2019, Xeo Phò Nuôn (trú ở bản Văng Phao, xã Mường Típ) đi làm thì phát hiện có một con bò đi lạc vào phá rẫy của nhà mình. Ngay sau đó, Nuôn đã bắt con bò lại rồi rủ thêm Dũng, Xay, Anh đánh chết con bò và xẻ thịt chia phần. Cùng thời điểm này, anh Moong Văn Đức (trú bản Ái Khe, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn) báo tin bị thất lạc một con bò, gia đình tổ chức đi tìm nhưng không thấy. Thông tin sau đó được báo cho chính quyền địa phương và Công an huyện Kỳ Sơn để vào cuộc điều tra.

Quá xác minh, công an xác định con bò của gia đình anh Đức đã bị 4 người trên đánh chết, làm thịt chia nhau. Con bò này được định giá là 25 triệu đồng.