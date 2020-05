Giây phút điên cuồng của kẻ cầm kéo giết bạn khi cho vợ ở nhờ

Thứ Sáu, ngày 22/05/2020 16:14 PM (GMT+7)

Trong lúc nói chuyện với chị Liên, Thoảng bất ngờ lấy chiếc kéo từ trong túi quần đâm nhiều nhát liên tiếp vào bụng nạn nhân.

Thông tin cho PV, Công an TP. Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Lưu Văn Thoảng (SN 1967, trú tại tổ 59, khu 6B, phường Hà Phong) về tội giết người. Trong vụ án này, nạn nhân được xác định là người cho vợ của đối tượng ở nhờ.

Theo hồ sơ vụ án, Thoảng và chị Đinh Thị N. (SN 1968) là vợ chồng và có mối quan hệ bạn bè nhiều năm với chị Nguyễn Thùy Liên (SN 1972, trú tại khu 2, phường Hồng Gai, TP. Hạ Long). Do xảy ra mâu thuẫn tiền bạc nên nhiều lần Thoảng uống rượu và đánh vợ khiến chị N. đến nhà chị Liên ở nhờ vào khoảng đầu năm 2020.

Chân dung đối tượng Lưu Văn Thoảng. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Đến tối 3/5, Thoảng điều khiển xe máy BKS 14Z1-128.21 mang theo 1 chiếc kéo bằng kim loại đến nhà chị Liên. Tuy nhiên, khi đến đầu ngõ, đối tượng dựng xe ở lề đường Ba Đèo và đi bộ vào.

Phát hiện chồng đến, chị N. sợ bị đánh nên chạy vào nhà vệ sinh, còn chị Liên đứng nói chuyện với Thoảng. Lúc này, Thoảng bất ngờ lấy chiếc kéo từ trong túi quần đâm nhiều nhát vào bụng chị Liên. Khi thấy nạn nhân ngã ra nền nhà, đối tượng tiếp tục ngồi lên bụng và đâm vào các bộ phận nguy hiểm trên cơ thể chị Liên.

Gây án xong, Thoảng đến Công an phường Hồng Gai đầu thú. Còn chị Liên được mọi người đưa đi cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng nguy kịch. Do được cấp cứu kịp thời nên nạn nhân đã dần ổn định.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hạ Long cử lực lượng vào cuộc xác minh, điều tra, lấy lời khai của nạn nhân, những người liên quan và tạm giữ hình sự Lưu Văn Thoảng. Căn cứ vào các tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hạ Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Văn Thoảng về tội giết người để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ án đang được cơ quan tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ.

