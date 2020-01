Giang hồ "xanh mặt" khi đến Đồng Nai

Thứ Năm, ngày 30/01/2020 09:49 AM (GMT+7)

Sau thời gian dài xảy ra nhiều lộn xộn, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai được chấn chỉnh với sự thay đổi giám đốc mới.

Tin pháp luật Sự kiện:

Tình trạng lộn xộn xảy ra trong thời gian dài tại Đồng Nai đã được xử lý quyết liệt với việc cách chức đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, điều động đại tá Vũ Hồng Văn về nhận nhiệm vụ với quyết tâm làm sạch bộ máy, lấy lại niềm tin từ nhân dân.

Ngay khi mới về nhận nhiệm vụ, đại tá Vũ Hồng Văn được đánh giá cao bởi nhiệt huyết của tuổi trẻ và những thành tích thực hiện được trước đó. Đại tá đã bắt tay ngay vào việc chấn chỉnh đội ngũ, cùng các cán bộ, chiến sĩ xốc lại tinh thần chiến đấu, tấn công tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn.

Lực lượng cảnh sát cơ động từ Bộ Công an được điều động về hỗ trợ Đồng Nai trong dịp này

Sau hơn 1 tháng (từ tháng 12-2019), từ khi đại tá Vũ Hồng Văn được điều động về giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đến nay, ít nhiều đã có những tín hiệu quyết liệt đến từ lực lượng gìn giữ an ninh tại địa bàn.

Nổi bật trong hoạt động của Công an Đồng Nai trong thời gian ngắn qua, là cuộc chặn đứng hoạt động "tín dụng đen" của nhóm giang hồ xông vào Bệnh viện Tâm Hồng Phước tại TP Biên Hòa, khống chế người trái phép để đòi nợ và có dấu hiệu cướp tài sản. Hiện, vụ việc đã được khởi tố, nhiều đối tượng bị bắt giam để xử lý.

Trước đó, liên tục trong nhiều đêm trắng, nhiều nhóm trinh sát hình sự, cảnh sát cơ động của Công an tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt đột kích 3 tụ điểm phức tạp về ma túy, là các quán bar, karaoke từng để lại nhiều tai tiếng trên địa bàn TP Biên Hòa, TP Long Khánh và huyện Long Thành, xử lý nhiều đối tượng liên quan. Trong dịp này, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã được ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai gửi Thư khen, biểu dương thành tích.

Công an Đồng Nai ra quân bảo vệ an ninh dịp Tết Nguyên đán 2020

Trên lĩnh vực kinh tế, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai cũng lập nhiều chiến công lớn. Đầu năm 2020, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ khác đã phát hiện một cơ sở sản xuất nước uống đóng chai đóng tại phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa giả nhãn hiệu nước giải khát Number One. Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với công an một số địa phương thu giữ hàng chục ngàn chai nước được làm giả cùng với các tang vật liên quan khác. Công an tỉnh này cho biết đây là vụ phát hiện hàng hóa bị làm giả với số lượng lớn nhất trong nhiều năm qua.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, trong gần 1 tháng thực hiện đợt "Ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020", lực lượng này phát hiện, xử lý hơn 130 vụ vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực: kinh tế, môi trường, ma túy và ANTT; bắt, xử lý hàng trăm đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Trong đó, có hơn 45 vụ tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; hơn 40 vụ đánh bạc, trộm cắp tài sản; 26 vụ vi phạm về môi trường, hơn 20 vụ vi phạm trên lĩnh vực kinh tế…

Nhắc đến tình hình an ninh trật tự tại Đồng Nai, trong một thời gian dài nhiều người nghĩ đến các băng nhóm làm ăn phi pháp, các vụ đâm chém, bắt giữ người trái pháp luật, tổ chức và bảo kê sòng bạc để tạo thế lực, vây cánh, chiếm lĩnh địa bàn, trộm chó, cướp vặt lộng hành. Một thời, người ta còn kinh hãi khi nhắc đến tên các băng nhóm như Long Thanh, Hưng "Vườn điều"... Khi hai băng nhóm làm mưa làm gió trên bị dẹp thì lại nổi lên các băng do Huy "Pro" ("bố già" vùng Trảng Bom và Long Khánh) và Cương "cầu Xéo" ("bá chủ" đất Long Thành) cầm đầu.

Công an Đồng Nai bao vây, bắt giữ băng cho vay nặng lãi tại bệnh viện

Đến vụ "giang hồ bao vây công an" xảy ra trên đường Đặng Văn Trơn, xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa giữa năm 2019, Giang "36" và Nguyễn Tấn Lương bị bắt, nhiều cán bộ công an bị xử lý cũng là lúc sự lộn xộn tại đây lên đến cực điểm. Cùng lúc, kết quả kiểm tra từ Trung ương đưa ra kết luận và quyết định dẫn kỷ luật hàng loạt cán bộ lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, cách chức giám đốc đối với ông Huỳnh Tiến Mạnh.

Những thời điểm trước đây, người dân còn bàng hoàng với những vụ việc như cán bộ công an bắn nhau chết người ở Trạm CSGT Suối Tre, những "lùm xùm" ăn tiền, mãi lộ trên các tuyến quốc lộ, sử dụng súng bắn chết người, các đường dây "bảo kê"… khiến uy tín của công an nhân dân giảm sút.

Vì vậy, giữa tháng 12-2019, khi Trung ương vào cuộc, thay dàn lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, nhiều người dân hy vọng có nhiều thay đổi. Nhận nhiệm vụ mới, đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai hứa quyết tâm cùng lực lượng công an trong tỉnh triệt phá tận gốc các băng nhóm tội phạm; đồng thời đem đến một diện mạo mới đối với công an tỉnh, giữ bình yên cho nhân dân.

Tối 16-12-2019, ở TP Biên Hòa, tại lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự cho dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh Công an tỉnh Đồng Nai phải thiết lập lại kỷ cương. Không để tội phạm lộng hành, xử lý cho bằng được các loại tội phạm nổi lên trên địa bàn, nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật, đồng thời phải đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, ổn định nội bộ, khẳng định sức mạnh kỷ luật kỷ cương và nâng cao uy tín của lực lượng công an tỉnh…

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và đại tá Vũ Hồng Văn

Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã hứa: "Chúng tôi sẽ tuyên chiến với các loại tội phạm với phương châm "chặt tận ngọn, phá tận gốc". Toàn bộ cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần tiến công, vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện cho bằng được chân lý " Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", coi danh dự là điều thiêng liêng cao quý".

Cuối tháng 12-2019, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng đã đến trực tiếp, khích lệ tinh thần của Công an Đồng Nai, yêu cầu đơn vị "tuyên chiến, trừng trị các băng nhóm tội phạm, giữ vững thế trận an ninh, siết chặt kỷ luật kỷ cương, làm thuần khiết nội bộ". Bộ trưởng Tô Lâm động viên tinh thần; ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao một số thành tích của Công an tỉnh Đồng Nai nhưng cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và chỉ đạo phải tập trung chấn chỉnh.

Ông Tô Lâm yêu cầu lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong công tác cán bộ, không tư lợi, lạm dụng quyền lực, chức trách nhiệm vụ, đồng thời "làm thuần khiết nội bộ, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với lòng tin của nhân dân".

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/giang-ho-se-xanh-mat-khi-den-dong-nai-20200119171056091.htmNguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/giang-ho-se-xanh-mat-khi-den-dong-nai-20200119171056091.htm