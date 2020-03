"Giải mã" cái chết bí ẩn của thanh niên ở ngã tư với vết đạn trên ngực

Người dân tá hoả khi phát hiện nam thanh niên gục ngã giữa ngã tư, trên ngực có vết thương giống vết súng bắn.

Nguyễn Chí Dương tại cơ quan công an.

Ngày 24/3, Công an tỉnh Hải Dương cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ súng khiến một người tử vong xảy ra trên địa bàn TP.

Theo Công an tỉnh Hải Dương, khoảng 0h30 ngày 22/3, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Hải Dương xác định Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương có tiếp nhận 1 nam thanh niên, trên người có vết thương ở vùng ngực như dấu vết đạn bắn. Sau khi nhập viện, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, chưa rõ tung tích nạn nhân và hiện trường xảy ra vụ án, Công an TP Hải Dương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là anh Nguyễn Minh Quân (SN 1985, trú tại Khu 17, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương). Đối tượng nghi vấn là Nguyễn Chí Dương (SN 1991, hộ khẩu thường trú tại số 30/270 Hoàng Quốc Việt, phường Tứ Minh, TP Hải Dương), Dương là con của bà B.T.L, chủ quản lý nhà nghỉ Gia Khánh ở địa chỉ trên.

Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan điều tra đã tổ chức lực lượng, tập trung các biện pháp truy tìm đối tượng, vận động đối tượng đầu thú.

Đến khoảng 13h10 ngày 22/3, Dương đã đến phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương trình diện, khai báo.

Từ lời khai của Nguyễn Chí Dương và các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định khoảng 22h50 ngày 21/3, Dương điều khiển xe ô tô bán tải màu trắng BKS 34C - 131.48 về đến nhà mình là Nhà nghỉ Gia Khánh và đỗ xe ở đường, đi vào nhà.

Lúc này, Đinh Hữu Trung (SN 1995, trú tại Khu 6, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương), là nhân viên trông nhà nghỉ ra mở cửa để cho xe ô tô vào. Cùng lúc đó, Quân đi xe máy đến, lấy dao đuổi đánh Trung.

Thấy vậy, Dương từ trong nhà nghỉ chạy ra cầm theo 1 khẩu súng tự chế kiểu côn xoay bắn về phía Quân nhưng không trúng. Quân quay lại dùng dao truy đuổi Dương ra trước cửa nhà nghỉ thì bị Dương tiếp tục dùng súng bắn trúng vào người.

Bị trúng đạn, Quân ra lấy xe máy bỏ chạy đến khu vực ngã tư vòng xuyến đường Trường Chinh giao với đường Ngô Quyền, thuộc phường Tân Bình thì dừng lại và gục ở đó. Quân được người dân phát hiện, đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương và tử vong sau đó.

Căn cứ kết quả điều tra và các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án Giết người.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

