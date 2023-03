Giả trạm BTS, phát tán tin nhắn khiêu dâm để lừa đảo

Trước đó, vào tối ngày 21/3, sau quá trình theo dõi, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, bắt quả tang đối tượng Đỗ Quốc Bão (SN 1995, trú tỉnh Quảng Nam) khi đối tượng này đang đỗ xe trên đường Nguyễn Tất Thành, TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) để vận hành thiết bị giả mạo trạm BTS phát tán tin nhắn rác.

Đối tượng Đỗ Quốc Bão đang vận hành thiết bị giả mạo trạm BTS phát tán tin nhắn rác để lừa đảo (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Làm việc với cơ quan Công an, đối tượng Bão khai nhận: Từ ngày 14/3, Bão sử dụng thiết bị giả mạo trạm BTS để phát tán tin nhắn rác có nội dung khiêu dâm kèm đường link các trang web. Thông qua đó, Bão dẫn dụ người dùng trên địa bàn TP Pleiku truy cập, tải các ứng dụng có nội dung đồi trụy, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Gia Lai đề nghị người dân nhận được tin nhắn có nội dung như trên, bị đối tượng thu thập trái phép thông tin cá nhân hoặc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao-Công an tỉnh Gia Lai (địa chỉ: Số 80 Nguyễn Văn Trỗi, TP Pleiku; SĐT: 0694.329334) để được hướng dẫn giải quyết.

Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không truy cập vào các ứng dụng, đường link lạ không rõ nguồn gốc; không cung cấp thông tin cá nhân, tên và tài khoản đăng nhập các trang mạng xã hội cho các đối tượng trên không gian mạng; cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất trong trường hợp bị đối tượng lợi dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/gia-tram-bts-phat-tan-tin-nhan-khieu-dam-de-lua-dao-i687813/