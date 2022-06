Giả mua thịt heo, trộm túi xách chứa hơn 100 triệu

Giả mua thịt heo, trộm túi xách chứa hơn 100 triệu

Linh mượn xe máy rồi thay biển số giả tìm đến chợ tiếp cận quầy bán thịt heo giả vờ hỏi mua thịt. Lợi dụng chủ sạp không để ý, Linh trộm giỏ xách chứa hơn 100 triệu đồng và bỏ trốn…

Ngày 26/6, Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đang hoàn tất hồ sơ xử lý Bùi Thị Tuyết Linh (SN 1977, ngụ Thủ Thừa, Long An) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Biết bà Đ.T.T.X (SN 1980, ngụ Thủ Thừa) bán thịt heo ở chợ khu vực Cầu Voi, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa luôn mang theo nhiều tiền nên Linh nảy sinh ý định trộm cắp.

Khoảng 6h30 ngày 24/6, Linh mượn xe máy của một người quen sau đó thay biển số giả tìm đến chợ và đậu xe cách sạp bán thịt heo của bà X khoảng 10m rồi đi bộ đến giả vờ hỏi mua thịt.

Lúc này, bà X đang tập trung bán thịt heo cho khách nên bỏ giỏ xách chứa 104 triệu đồng ra phía sau lưng. Tận dụng cơ hội này, Linh lấy túi xách của bà X rồi lên xe bỏ trốn. Sau khi bị mất tiền, bà X đã trình báo với Công an.

Trích xuất camera, Công an huyện Thủ Thừa xác định đối tượng cùng chiếc xe và tiến hành truy xét. Chủ phương tiện cho biết, người điều khiển xe là Linh, đang làm công nhân tại một khu công nghiệp, mượn xe đi chợ. Khi Linh về trả xe, thấy có biển số lạ, chủ xe hỏi thì Linh nói bị va quẹt xe nên thay biển số mới để… đi tạm.

Chiều 25/6, Công an huyện Thủ Thừa đưa Linh về trụ sở làm rõ. Tại đây Linh đã khai nhận hành vi của mình.

