Giả danh Công an, lừa nhận nhận tiền “chạy án”

Thứ Bảy, ngày 18/07/2020 10:19 AM (GMT+7)

Với chủ tâm giả danh Công an để lừa đảo, Quí đặt mua bộ trang phục An ninh nhân dân, còng số 8, bộ đàm, bật lửa giả súng và thuê ô tô sử dụng để tiếp cận, làm quen và hứa hẹn "chạy án" cho những người vi phạm pháp luật...

Chiều 17/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết đã bắt giữ đối tượng Bùi Trọng Quí, (SN 1986, trú xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam) và Nguyễn Nhật Huy (SN 1994, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đây là hai đối tượng đã thực hiện nhiều vụ lừa “chạy án” để chiếm đoạt tiền.

Bộ trang phục An ninh và các công cụ Quí đã sử dụng để giả danh Công an

Được biết, qua công tác quản lý địa bàn, Cảnh sát hình sự Công an quận Cẩm Lệ nắm được thông tin về một đối tượng tự xưng là Công an nhận tiền “chạy án”, giúp những người vi phạm pháp luật không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xác định đây là hành vi tội phạm không chỉ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự lực lượng CAND mà còn gây thiệt hại tài sản cho người dân nhẹ dạ cả tin, lãnh đạo Công an quận đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc xác minh, lập án đấu tranh.

Đối tượng Bùi Trọng Quí

Kiên trì tiến hành rà soát, thu thập tài liệu, chứng cứ, đầu tháng 7/2020, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ quyết định lập chuyên án để điều tra, bắt giữ nghi phạm trong thời gian sớm nhất. Áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an Cẩm Lệ xác định nghi can có tên họ đầy đủ là Bùi Trọng Quí, một đối tượng không nghề nghiệp, sống lang thang nhiều nơi.

Ngày 14/7, Ban chuyên án phát hiện nghi phạm đang điều khiển xe ô tô BKS 43A-147.38 nên đã bố trí lực lượng bắt giữ đối tượng, tạm giữ phương tiện để phục vụ công tác điều tra

Kiểm tra chiếc ôtô Mazda6, BKS 43A-147.38 mà Quí đang sử dụng, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ nhiều trang phục, phương tiện phục vụ trong ngành CAND, bao gồm quân phục Đại úy An ninh nhân dân, còng số 8, bộ đàm, bật lửa hình dạng súng ngắn...

Đối tượng Nguyễn Nhật Huy

Theo lời trình bày của Quí, tất cả số vật dụng nêu trên Quý đã đặt mua thông qua mạng Internet để phục vụ mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, từ năm 2019, Quí từ Quảng Nam ra Đà Nẵng sống lang thang, không có nơi cư trú ổn định. Hằng ngày, Quí thuê xe ô tô tự lái với giá mỗi tháng 20 triệu đồng đi lại và giao du với một số đối tượng hình sự để nắm thông tin về các vụ việc liên quan đến vi phạm pháp luật.

Quí thường giới thiệu mình là Công an điều tra của Bộ công an phụ trách khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Nếu người nhà bị can nào có nhu cầu chạy án thì liên hệ Quí sẽ giúp đỡ.

Để tạo niềm tin, có lúc Quí mặc nguyên bộ đồ CAND đã đặt mua trên mạng và trong xe ô tô thuê tự lái lúc nào cũng có mũ Kepi để ở vị trí dễ quan sát. Qua đấu tranh, Cơ quan Công an tiếp tục bắt giữ một đồng phạm của Quí là Nguyễn Nhật Huy.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã lừa “chạy án” cho nhiều trường hợp ở quận Cẩm Lệ, chiếm đoạt số tiền 260 triệu đồng.

Bộ trang phục An ninh Quí khai đã đặt mua trên mạng

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, ngày 17/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Trọng Quí và Nguyễn Nhật Huy và để tiếp tục điều tra, xử lý về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ thông báo, còn những ai là bị hại của 2 bị can này xin khẩn trương liên hệ Đội Điều tra Tổng hợp Công an quận Cẩm Lệ, địa chỉ: 298 Cách Mạng Tháng Tám (TP Đà Nẵng) hoặc gọi trực tiếp Trung tá Trương Thị Vân Oanh, ĐTDĐ: 0905001579 để xác minh làm rõ

Nguồn: http://cand.com.vn/Lan-theo-dau-vet-toi-pham/Gia-danh-Cong-an-lua-nhan-nhan-tien-chay-an-603349/Nguồn: http://cand.com.vn/Lan-theo-dau-vet-toi-pham/Gia-danh-Cong-an-lua-nhan-nhan-tien-chay-an-603349/