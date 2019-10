Cảnh giác hành vi giả danh Công an chặn xe ôtô kiểm tra để trộm cắp

Thứ Bảy, ngày 26/10/2019 08:35 AM (GMT+7)

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Hà Nam xuất hiện thủ đoạn tội phạm trộm cắp tài sản trên cabin ôtô khi tham gia các tuyến giao thông. Các đối tượng hoạt động tinh vi và manh động, chúng giả danh Công an, thanh tra giao thông để chặn xe kiểm tra, tạo sơ hở trộm cắp tiền, tài sản của tài xế và chủ phương tiện.

Theo lịch tuyến, trưa ngày 5-102019, anh Trần Đình T, trú ở huyện Lạng Giang (Bắc Giang) điều khiển xe ôtô tải BK 98C-186.66 đi cùng với mẹ đẻ và anh Đặng Văn L từ Hà Nội về Nam Định lấy hàng. Khi đến đoạn đường quốc lộ 21B thuộc địa phận thôn Hạ Trang, xã Liêm Phong (huyện Thanh Liêm, Hà Nam) thì bị 2 đối tượng đi xe máy giả danh là Công an đang làm nhiệm vụ yêu cầu dừng xe ôtô, kiểm tra theo “tin báo” trên xe có ma túy.

Khi xuống xe, mẹ anh T mang túi xách thì bị đối tượng giằng lấy vứt lên cabin, rồi kéo tay bà về phía sau để kiểm tra thùng xe. Sau một thời gian ngắn “kiểm tra”, 2 đối tượng trên xin lỗi là nhầm xe rồi bỏ đi. Khi mẹ anh T lên xe kiểm tra thì phát hiện bị mất chiếc túi xách bên trong có 135 triệu đồng, 1 điện thoại OPPO và một số giấy tờ quan trọng.

Nhận định về loại tội phạm này, Thượng tá Đỗ Hoài Nam, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nam cho biết: “Các vụ trộm tài sản trên cabin ôtô thường xảy ra vào ban đêm, ở những đoạn đường vắng, xa khu dân cư, trên các tuyến quốc lộ 1A, 21B, 38....

Các bị hại chúng nhắm tới hầu hết là các lái xe tải nhỏ (dưới 5 tấn) trên đường đi lấy hàng hoặc đã giao hàng nên trên cabin thường có nhiều tài sản, tiền mặt để giao dịch....”.

Qua trình bày của bị hại, cơ quan Công an xác định nhóm tội phạm thường chia thành 2 tốp đi trên hai xe máy, ăn mặc lịch sự, đội mũ bảo hiểm kín mặt, chúng giả danh Công an, cán bộ thuế vụ, quản lý thị trường, thanh tra giao thông đang làm nhiệm vụ…. để bám theo các xe tải đến địa điểm vắng thì ra hiệu yêu cầu lái xe dừng lại, lấy lý do xe đã gây tai nạn bỏ chạy hoặc xe chở hàng lậu, xe là tang vật trongvụ án đang điều tra để kiểm tra.

Bọn chúng yêu cầu tất cả những người trên xe ra đằng sau để làm thủ tục kiểm tra, tạo sơ hở để đồng bọn leo lên cabin trộm cắp tài sản. Khi đồng bọn thực hiện hành vi phạm tội xong, chúng giải thích đó chỉ là sự nhầm lẫn rồi nhanh chân tẩu thoát làm cho lái xe và chủ phương tiện không kịp phản ứng.

Đặc biệt, có vụ đối tượng khi phát hiện tài xế mang theo tài sản có giá trị theo người khi xuống xe thì lại quát, đe nẹt là định mang xuống để “hối lộ” cơ quan chức năng và yêu cầu phải đi người không, để lại tiền, tài sản trên cabin.

Tưởng thật, tài xế, chủ phương tiện vội vàng cất túi tiền trên cabin thì lập tức “dính bẫy” của nhóm đạo tặc. Với thủ đoạn trên, chỉ từ đầu tháng 9 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã xảy ra 2 vụ trộm cắp tài sản trên cabin ôtô với số tiền gần 400 triệu đồng và nhiều tài sản khác.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là chủ xe, lái xe tải đường dài cần nâng cao cảnh giác thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này. Khi đi mua hàng nên thanh toán qua chuyển khoản, không nên mang theo nhiều tiền mặt, tài sản trên ôtô.

Trường hợp phải mang nhiều tiền thanh toán tiền hàng thì khi bị các đối tượng chặn đầu xe hoặc thấy những dấu hiệu bất thường nên khóa cửa cabin cẩn thận; bố trí người trông giữ tài sản trên xe, đồng thời thông báo kịp thời với cơ quan Công an nơi gần nhất đối với các trường hợp khả nghi; hoặc gọi điện vào đường dây nóng của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam theo số điện thoại 0692729307. Và một trong những biện pháp phòng ngừa tốt nhất đó là nên lắp hệ thống định vị, camera giám sát hành trình để kịp thời cung cấp hình ảnh các đối tượng giúp cơ quan Công an nhanh chóng điều tra, làm rõ.