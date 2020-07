Gặp nhau lần đầu đã vào nhà nghỉ, bé gái mất "cái ngàn vàng"

Thứ Tư, ngày 08/07/2020 09:37 AM (GMT+7)

Ngay lần đầu tiên gặp gỡ, Nguyễn Hải Ninh đã rủ cháu A. vào một nhà nghỉ gần nhà cô bé để "tâm sự".

Nguyễn Hải Ninh tại trụ sở công an.

Ngày 8/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đầm Hà vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hải Ninh (SN 2004, thường trú tại thôn Phúc Thị, xã Việt Dân, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Tại cơ quan điều tra, Ninh khai nhận, khoảng tháng 5/2020, thông qua mạng xã hội Facebook, Ninh đã quen biết với P.T.N.A (SN 2007, thường trú tại thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh).

Trong quá trình nhắn tin, nói chuyện, Ninh và cháu A. đã nảy sinh tình cảm với nhau. Đến ngày 8/6, Ninh và cháu A. đã hẹn gặp nhau tại huyện Đầm Hà.

Để gặp "bạn gái nhí", Ninh đón xe khách từ thị xã Đông Triều đi đến huyện Đầm Hà. Sau đó, Ninh rủ cháu A. vào một nhà nghỉ trên địa bàn "tâm sự" và quan hệ tình dục với nhau, khi đó cháu A. chưa đủ 13 tuổi.

Thấy con gái trở về nhà với biểu hiện bất thường, sau khi nghe bé gái kể lại, gia đình cháu A. đã trình báo đến cơ quan công an. Nguyễn Hải Ninh bị Công an huyện Đầm Hà bắt giữ ngay sau đó.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

