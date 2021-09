Gần 30 thanh niên tụ tập "bay lắc" giữa mùa dịch

Thứ Bảy, ngày 11/09/2021 20:00 PM (GMT+7)

Kiểm tra 3 phòng hát tại quán karaoke Dragon Club do Đặng Xuân Cường làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện có gần 30 nam nữ thanh niên đang “bay lắc” trong tiếng nhạc lớn.

Mới đây, Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào kiểm tra tại quán karaoke Dragon Club, có địa chỉ tại tổ dân phố Sài Phi, phường Minh Đức do Đặng Xuân Cường (SN 1984, trú tại phường Minh Đức) làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, trong 3 phòng hát của quán có gần 30 nam nữ thanh niên đang “bay lắc” trong tiếng nhạc lớn, có biểu hiện phê ma túy. Lực lượng Công an đã thu giữ 3 đĩa sứ có bám dính chất nghi là ma túy, 2 viên nén nghi là ma túy tổng hợp, 34 điện thoại di động, cùng số tiền khoảng 70 triệu đồng và một số vật chứng có liên quan.

Kết quả test nhanh ma túy đối với các đối tượng có mặt tại quán cho thấy, có 26 đối tượng dương tính với ma túy. Các đối tượng có hộ khẩu thường trú tại nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh.

Một số đối tượng trong vụ án.

Công an thị xã Mỹ Hào đã tiến hành trưng cầu giám định số vật chứng nghi là ma túy, kết quả chất bám dính trên đĩa sứ là ma túy tổng hợp loại ketamine, 2 viên nén là ma túy tổng hợp loại MDMA.

Sau khi xác minh, phân loại các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can, trong đó khởi tố Đào Đình Kiên, SN 2001, trú tại xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào là quản lý quán về tội “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy và Mua bán trái phép chất ma túy”, khởi tố 2 đối tượng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và khởi tố 9 đối tượng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hiện Công an thị xã Mỹ Hào đang tiếp tục củng cố hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật, đồng thời đề xuất UBND thị xã Mỹ Hào ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ quán và những người có liên quan do vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/gan-30-thanh-nien-tu-tap-bay-lac-giua-mua-dich-i627808/Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/gan-30-thanh-nien-tu-tap-bay-lac-giua-mua-dich-i627808/