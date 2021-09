9 nam nữ tụ tập “bay lắc” tại cửa hàng quần áo nam

Thứ Ba, ngày 07/09/2021 09:21 AM (GMT+7)

Mặc dù đang trong thời gian áp dụng các quy định về phòng chống dịch COVID-19 nhưng tại 1 cửa hàng quần áo nam tại xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, 9 nam nữ vẫn tụ tập bay lắc, sử dụng trái phép chất ma túy.

Hồi 01h00 ngày 6/9, Công an huyện Tứ Kỳ tiến hành kiểm tra, phát hiện 9 đối tượng (gồm 7 nam, 2 nữ) đang tụ tập “bay lắc” tại cửa hàng quần áo nam Luxury (địa chỉ: thôn Ngọc Chấn, xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) của Trương Văn H. (SN 1999, HKTT: thôn Ngọc Chấn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).

Các đối tượng gồm: Trương Văn H. - chủ cửa hàng, Phùng Thế T. (SN 2003), Nguyễn Văn B. (SN 1999), Phạm Tuấn A. (SN 2003) đều có HKTT tại xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ; Nguyễn Tiến D. (SN 1999), Nguyễn Văn C. (SN 1999), Hoàng Quốc V. (SN 1996) đều có HKTT tại xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ; Lê Kiều V. (SN 2002, HKTT: ấp Tân An A, xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) và Vũ Thanh L. (SN 2000, HKTT; Khu 4, phường Trần Hưng Đạo, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Lực lượng Công an thu giữ tại cửa hàng 1 bật lửa gas, 2 đĩa sứ trắng trên mặt đĩa còn bám các hạt tinh thể màu trắng, 2 túi nilon màu trắng kích thước 3x2,5 cm, 2 ống được cuộn bằng tờ tiền polime mệnh giá 100.000 đồng, 1 thẻ căn cước công dân.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tứ Kỳ đang tiếp tục điều tra, xác minh và hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng về các hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tứ Kỳ đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi tụ tập đông người vi phạm các quy định về áp dụng biện pháp phòng chống dịch (theo Điểm a, khoản 1, Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP, ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế).

