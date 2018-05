Gã chồng “máu lạnh” đâm vợ trẻ tử vong nghi do ghen tuông

Thứ Tư, ngày 23/05/2018 16:30 PM (GMT+7)

Trong lúc cãi nhau, Kiên dùng dao bào đâm nhiều nhát vào bụng và cổ cô vợ trẻ làm nạn nhân tử vong.

Kiên sát hại vợ bằng nhiều nhát dao. (Ảnh minh họa)

Ngày 23/5, lãnh đạo Công an xã Đông Lỗ (huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội) cho biết, Công an.TP Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Thành Kiên (SN 1984, trú tại xã Đông lỗ, huyện Ứng Hòa) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân bị Kiên sát hại là chị Lê Thị Thủy (SN 1990, vợ Kiên), cùng trú tại địa chỉ.

Theo lãnh đạo Công an xã Đông Lỗ, dù đã có 2 người con nhưng gần đây Kiên và chị Thủy thường xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 10 sáng ngày 21/5, hai vợ chồng xảy mâu thuẫn cãi vã, Kiên bực tức dùng dao bầu đâm nhiều nhát vào bụng, cổ vợ.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Đông Lỗ đã tới hiện trường đưa chị Thủy đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Xuyên nhưng do vết thương quá nặng, mất máu nhiều nên chị Thủy đã tử vong.

“Sau đó Công an xã đã vận động Kiên ra đầu thú đồng thời bảo vệ hiện trường để Công an huyện Ứng Hòa và Công an TP.Hà Nội về khám nghiệm, điều tra”, lãnh đạo Công an xã Đông Lỗ nói.

Lãnh đạo Công an xã Đông Lỗ cho biết thêm, Kiên chưa có tiền án, tiền sự và được hàng xóm đánh giá là hiền lành. Nam nghi phạm làm nghề nhôm kính, còn chị Thủy đi làm công nhân.

Một số người dân địa phương cho biết, nguyên nhân dẫn tới việc Kiên ra tay sát hại vợ vì ghen tuông nghi ngờ vợ.