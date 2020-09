Gã chồng bất nhân dựng hiện trường giả giết vợ: Cuộc hôn nhân không hạnh phúc

Thứ Năm, ngày 03/09/2020 04:00 AM (GMT+7)

Cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn bắt đầu xuất hiện rạn nứt sau khi người chồng nghiện chất kích thích rồi dần dần là nghiện rượu và cờ bạc.

Cuộc đời của Florence Unger bất ngờ kết thúc vào ngày 24/10/2003 trong một kỳ nghỉ cùng chồng và hai con trai. Thoạt nhìn, sự việc có vẻ là một vụ tai nạn. Tuy nhiên, sau khi phân tích kỹ hiện trường, các chuyên gia giám định của cảnh sát đã phát hiện ra nhiều điểm bất thường. Cuối cùng, họ đi tới kết luận đây là một vụ án mạng rồi tạo hiện trường giả. Từ đây, công cuộc truy tìm hung thủ thật sự đã khiến nhiều người phải ngỡ ngàng.

Florence Unger và Mark Unger thời còn hạnh phúc.

Mối tình bí mật

Florence Unger gặp chồng cô, Mark Unger khi cả hai đang theo học tại Đại học Michigan. Họ bắt đầu hẹn hò khi Mark Unger tốt nghiệp và kết hôn vài năm sau đó. “Tôi đã gặp tình yêu sét đánh với Florence”, Unger nói trong một cuốn video gia đình. "Cô ấy chính là nửa kia của đời tôi".

Gia đình Unger sống ở khu dân cư cao cấp ở vùng ngoại ô của Detroit và một trong những địa điểm yêu thích của họ là khu nghỉ dưỡng ven hồ yên bình có tên Watervale. Đó cũng chính là nơi Florence phải bỏ mạng.

"Cô ấy xinh đẹp và quyến rũ", người thân của gia đình Unger cho biết. “Hai người đã rất yêu nhau".

Mark Unger là phát thanh viên thể thao trong khi Florence Unger làm việc trong lĩnh vực bán lẻ. Cô cũng là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư và thích chụp ảnh hai đứa con của họ.

Sau này, muốn dành nhiều thời gian chăm sóc các con, Mark Unger từ bỏ công việc tại đài phát thanh và chuyển sang làm việc trong ngân hàng còn Florence Unger ở nhà nội trợ.

Tuy nhiên, hạnh phúc tưởng chừng viên mãn của họ bắt đầu tan vỡ vào năm 1998. Sau một chấn thương ở lưng, Mark Unger dùng nhiều thuốc giảm đau và bắt đầu nghiện chất kích thích rồi dần dần là nghiện rượu và cờ bạc.

Khi Mark Unger bị cho nghỉ việc, Florence Unger phải đi làm kiếm tiền lo cho gia đình. Đến tháng 9/2002, Mark Unger phải vào trại cai nghiện. Sau khi hoàn thành khóa cai nghiện vào tháng 2/2003, Florence Unger nói với Mark Unger rằng cuộc hôn nhân của họ không thể kéo dài được nữa.

Một trong những người bạn thân nhất của Florence nói với bồi thẩm đoàn rằng Mark và vợ đã không ngủ chung phòng trong khoảng 2,5 năm. Florence đã chán ngấy cuộc hôn nhân này và qua lại với Glenn Stark - một người bạn thân của Mark.

Hai tháng trước khi chết, Florence đệ đơn xin ly dị. Tuy nhiên, Mark Unger không đồng ý và tin rằng cả hai có thể hòa giải.

Vào thời điểm bị sát hại, dù không muốn nhưng Florence vẫn đồng ý tới khu nghỉ dưỡng vì hai đứa con của cô.

Tại tòa, Glenn Stark thừa nhận có mối tình bí mật kéo dài hai năm với Florence. Glenn Stark cũng nói rằng trước đây từng cố gắng cho Mark lời khuyên nhưng Mark không bao giờ chấp nhận sự thật rằng Florence sẽ rời bỏ anh.

Các công tố viên cho rằng vụ ngoại tình có thể là một động cơ giết người. Florence có thể đã nói cho Mark biết về cuộc tình của cô vào đêm định mệnh đó, và trong cơn giận dữ, Mark đã đẩy cô xuống.

Mark Unger tại tòa.

Trả giá

Vào ngày 20/5/2004, bảy tháng sau cái chết của vợ, Mark Unger bị bắt ngay trước cửa nhà khi đang trên đường đến một trận đấu bóng chày và bị khởi tố về tội Giết người cấp độ I.

Luật sư bào chữa của Mark khẳng định những gì đã xảy ra với Florence vào đêm hôm đó có thể được lý giải rất đơn giản. Cô chẳng may mất thăng bằng rồi ngã xuống từ cabin tàu, nơi có lan can thấp, hỏng hóc và không an toàn.

Tuy nhiên, trước những bằng chứng tìm được, công tố viên cáo buộc tối hôm đó, Mark muốn hàn gắn quan hệ nhưng Florence không đồng ý. Tức giận, Mark đẩy Florence ngã qua lan can và để vợ chịu thương tích nằm đó trong ít nhất 90 phút nên mới để lại vết máu có đường kính 30 cm.

Sau khi cho các con đi ngủ, Mark trở lại hiện trường, thấy vợ còn sống nên đẩy xuống nước. Để tạo hiện trường giả như vụ tai nạn, anh ta đạp gãy phần lan can khiến sơn trắng bám vào giày. Tuy nhiên, Mark đạp vào vị trí lan can không khớp với vị trí thi thể.

Năm 2006, Mark bị kết tội Giết người cấp độ I, lãnh án chung thân không ân xá. Tới năm 2008, mọi yêu cầu kháng cáo của Mark đã bị bác bỏ. Hiện nay, Mark vẫn đang chấp hành án tại nhà tù thuộc hạt Chippewa, bang Michigan. Hai con trai của cặp đôi được bà ngoại nuôi dưỡng.

