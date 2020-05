Đứng trên chung cư, dùng súng hơi bắn chim bắn người đi đường

Thứ Năm, ngày 14/05/2020 17:01 PM (GMT+7)

Quá nhàm chán khi chỉ dùng súng hơi bắn chim, Dũng từ tầng cao chung cư nơi mình ở đã bắn về phía người đi đường. Sự việc chỉ bị phát giác khi "thú vui" nguy hiểm của Dũng khiến nhiều người bị thương.

Dũng và Đức tại trụ sở công an.

Ngày 14/5, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an quận Cầu Giấy bắt giữ Vũ Tuấn Dũng (SN 1982, trú phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) và Đặng Trần Đức (SN 1974, trú Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi dùng súng hơi bắn người đi đường.

Theo tài liệu điều tra, ngày 5/5, Công an phường Trung Hòa nhận được trình báo của một người đàn ông về việc khi đang đi đường qua phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hoà thì bị đạn súng hơi bắn vào người. Ít ngày sau đó, có thêm nhiều trường hợp bị bắn tương tự đến trình báo.

Nhận tin báo, Công an phường Trung Hoà đã báo cáo Công an quận Cầu Giấy về những trường hợp nói trên. Công an quận Cầu Giấy sau đó đã phối hợp với phòng PC02 điều tra, làm rõ vụ việc.

Quá trình điều tra, đến 12h ngày 6/5, phòng PC02 phối hợp với Công an quận Cầu Giấy đã làm rõ và bắt giữ Vũ Tuấn Dũng và Đặng Trần Đức.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh, cơ quan điều tra xác định Vũ Tuấn Dũng và Đặng Trần Đức quen biết từ năm 2014 do có cùng sở thích bắn chim.

Đến tháng 2/2020, quá nhàm chán khi bắn chim, Dũng đã dùng súng hơi kê lên kệ cửa sổ nhà mình bắn vào các bình đựng nước của toà nhà đối diện. Sau đó, nòng súng của Đức chuyển hướng sang người tham gia giao thông trên đường. "Thú vui" nguy hiểm này của Dũng được thực hiện bất cứ khi nào đối tượng cảm thấy buồn chán.

Đến khoảng 10h ngày 6/5, khi thấy lực lượng công an đến toà chung cư nơi mình ở điều tra vụ việc người đi đường bị bắn, Dũng mới hoảng sợ và gọi điện cho Đặng Trần Đức đến nhà mình tháo súng hơi đi cất giấu còn Đức thì bỏ trốn. Khi Đức đến nhà Dũng, các trinh sát đã ngay lập tức bắt giữ đối tượng này.

Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều súng, đạn hơi, đạn ghém. Đặng Trần Đức khai nhận số súng, đạn trên được đối tượng mua trên mạng, riêng đạn ghém được Đức tự chế rồi bán cho người khác.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/dung-tren-chung-cu-dung-sung-hoi-ban-chim-ban-nguoi-di-duong-5020201451722314....Nguồn: http://danviet.vn/dung-tren-chung-cu-dung-sung-hoi-ban-chim-ban-nguoi-di-duong-5020201451722314.htm