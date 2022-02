Dùng kích điện chặn đường cướp tài sản

Chiều 11/2, Công an huyện Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết, đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Vịnh (SN 2000, ngụ xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi “Cướp tài sản”.

Ngày 10/2, Công an huyện Đông Hải nhận được tin báo của anh H.T. K. (ngụ xã An Trạch, huyện Đông Hải) bị một đối tượng chặn xe, sử dụng kích điện khống chế, cướp 1 điện thoại di động. Nhận được tin báo, Công an huyện Đông Hải nhanh chóng vào cuộc điều tra và tiến hành bắt khẩn cấp Vịnh. Tại cơ quan Công an, Vịnh thừa nhận hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Vịnh tại cơ quan Công an.

Theo đó, khoảng 0h ngày 10/2, sau khi nhậu cùng bạn, Vịnh chạy xe mô tô ra cầu Ba Xỉa (xã An Trạch) thì thấy anh H.T.K điều khiển xe máy ngang qua, liền tăng ga đuổi theo.

Khi đuổi kịp anh K., Vịnh vượt lên chặn đầu, dùng bộ kích điện dí vào người hỏi “có tiền không?". Khi anh K. nói chỉ có điện thoại di động, liền bị Vịnh giật lấy rồi lên xe tẩu thoát.

