Nghẹt thở cuộc truy bắt đối tượng dùng clip nóng của cô gái để tống tiền

Thứ Sáu, ngày 21/08/2020 16:00 PM (GMT+7)

Truy đuổi, bao vây đối tượng tống tiền giữa rừng đêm trong cơn mưa, đội hiệp sĩ vẫn không nao núng. Sau nhiều giờ truy đuổi, cuối cùng đối tượng dùng hình ảnh nóng của cô gái để tống tiền đã bị bắt giữ.

Ăn cắp ảnh nóng, tống tiền 3.000 USD

Ngày 21/8, Công an xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận, bàn giao đối tượng Lâm Chấn Non, SN 1993, quê tỉnh Bến Tre, hiện tạm trú xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai từ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, tỉnh Bình Dương để điều tra làm rõ hành vi tống tiền chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, chị C.T.N., SN 1999, quê tỉnh Trà Vinh gọi điện đến đội hiệp sĩ cầu cứu việc bị 1 đối tượng đe dọa tung hình ảnh nóng lên mạng. Đối tượng ra điều kiện, để đổi lấy sự im lặng, chị N. phải đưa 3.000 USD (tương đương hơn 60 triệu đồng) cho hắn.

Theo tường trình của chị N., “sự cố” xảy ra khi mới đây chị mua chiếc điện thoại mới, điện thoại cũ chị đưa cho mẹ mình sử dụng. Trong một lần chị N. không có nhà, mẹ lại chưa rành về điện thoại nên sang nhờ Non – một người hàng xóm hướng dẫn và chỉnh sửa cài đặt.

Đối tượng Lâm Chấn Non (giữa) bị hiệp sĩ bắt giữ.

Khi Non nhận điện thoại từ mẹ chị N., phát hiện có nhiều ảnh “nóng” của chị N. được lưu trong máy. Non bí mật “ăn cắp” những hình ảnh này, sau đó liên hệ chị N. ra giá tống tiền 60 triệu đồng, nếu không sẽ tung lên mạng xã hội. Quá lo sợ và không có tiền nên chị N. liên hệ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhờ giúp đỡ.

Kế hoạch đưa kẻ tống tiền vào lưới

Sau khi nhận được cuộc gọi từ bị hại, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải hướng dẫn chị N. đến gặp Đội, lên kế hoạch tóm gọn đối tượng tống tiền. Phương án “dụ” đối tượng tống tiền được hiệp sĩ Hải vạch ra chi tiết. Chị N. sẽ liên hệ lại với đối tượng Non và tỏ ra hết sức lo sợ. Ngoài ra, để tránh đối tượng nghi ngờ, chị N. tiếp tục “mặc cả” từng đồng để đối tượng đinh ninh việc tống tiền thành công.

Đúng như dự tính của đội hiệp sĩ, sau khi “kì kèo bớt một thêm hai”, Non đồng ý “hạ giá” xuống còn 40 triệu đồng và hẹn địa điểm lấy tiền tại một quán cà phê trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Biết “cá đã cắn câu”, hiệp sĩ Hải nói chị N. gọi điện cho Non nói rằng do không đủ tiền, phải đi cầm xe máy. Đây là biện pháp “câu giờ” để đội hiệp sĩ có thời gian chuẩn bị, bố trí thành viên vào vị trí.

Ngay sau đó, đội hiệp sĩ lên đường từ Bình Dương xuống Đồng Nai truy bắt đối tượng tống tiền. Tại địa bàn nơi đối tượng hẹn nhận tiền, các hiệp sĩ đóng giả người dân đi buôn bán, người đi đường, khách vãng lai. Đồng thời, mai phục trên nhiều tuyến đường nhằm đón lõng đối tượng.

Hiệp sĩ đưa đối tượng về bàn giao cơ quan Công an.

Tuy nhiên, tại điểm hẹn ban đầu, đối tượng Non tỏ ra đề phòng nên không tới. Sau đó, hắn tiếp tục đưa ra nhiều địa điểm khác nhau tại những quán cà phê, quán nước nhằm bảo đảm an toàn. Đến chiều tối cùng ngày, Non không hẹn gặp tại những quán cà phê nữa, mà chọn một con đường vắng, nằm giữa đồng sắn rộng hàng chục héc ta trên địa bàn xã Phú Hội, huyện Nhơn trạch. Non yêu cầu trời gần tối, chị N. ném tiền vào chân cột điện bên đồng sắn rồi rời khỏi hiện trường.

Theo hướng dẫn của hiệp sĩ Hải, chị N. làm theo yêu cầu của đối tượng tống tiền rồi rời khỏi hiện trường. Trong khi đó, đội hiệp sĩ phân công các thành viên vào vị trí mai phục, chờ đối tượng tống tiền vào lưới. Đến tối cùng ngày, sau thời gian dài chờ đợi, đối tượng Non đã tìm tới. Khi Non đang loay hoay tìm kiếm số tiền dưới chân cột điện thì đội hiệp sĩ đột ngột xuất hiện. Bị bất ngờ, nhưng Non vẫn nhanh chân vùng chạy vào giữa cánh đồng sắn và mất dạng trong đêm tối.

Không để đối tượng thoát thân, ngay lập tức anh em hiệp sĩ phân công mỗi người một hướng đuổi theo, bao vây, quyết tâm truy bắt bằng được đối tượng. Tuy nhiên, khó khăn lúc này đội hiệp sĩ gặp phải là trời đã tối, cánh đống sắn rất lớn và tầm nhìn bị che khuất. Khi truy đuổi đến cuối đồng sắn, giáp với rừng tràm thì mất dấu đối tượng.

Tiếp tục truy tìm đối tượng trong đêm tối thêm 2 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không có kết quả. Lúc này trời mưa, khu vực đối tượng lẩn trốn lại ẩm ướt và bùn đất. Qua biện pháp nghiệp vụ, hiệp sĩ Hải nhận định đối tượng đã lẩn trốn bằng cách di chuyển trườn, bò.

Tuy nhiên, cách cây cột điện nơi đối tượng yêu cầu nhận tiền khoảng 300m, có một chiếc xe máy Yamaha Sirius đang đậu. Đây có thể là xe của đối tượng, bởi ngoài đội hiệp sĩ, xung quanh chẳng còn ai khác. Từ đó, hiệp sĩ Hải nhận định đối tượng đã rời khỏi hiện trường, có thể đi bộ nên chưa thể di chuyển xa nên phân công các thành viên chia nhau ra tiếp tục truy tìm. Khoảng 21h30 tối cùng ngày, đội hiệp sĩ phát hiện đối tượng tình nghi nên khống chế và gọi Công an xã đến làm việc. Sau đó bàn giao đối tượng cho Công an xã Phú Hội.

Chia sẻ về quá trình truy bắt đối tượng, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cho biết: “Thời điểm truy bắt đối tượng trời mưa, anh em lại di chuyển đi bộ nhiều qua các điểm hẹn nên khá mệt. Tuy nhiên, công việc truy bắt kẻ xấu, tội phạm là do anh em tình nguyện lựa chọn nên không ai kêu ca gì. Chúng tôi chỉ mong pháp luật trừng trị thích đáng những đối tượng phạm pháp để chúng phải trả giá và làm bài học cho nhiều người”.

Theo hiệp sĩ Hải, quá trình truy bắt đối tượng, đội hiệp sĩ cũng bị một số tổn thất như hỏng 2 điện thoại do ướt nước mưa, xe máy, camera bị hư…Tuy nhiên với người hiệp sĩ thì đó là chuyện bình thường: “Anh em đã nhiều lần bị té ngã, chấn thương trong lúc truy đuổi. Thậm chí, bị đối tượng chống trả gây thương tích nhưng chúng tôi không bao giờ nao núng trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm”, hiệp sĩ Hải nói.

