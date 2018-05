Dùng cây đập đầu nhân tình rồi chở đi… ăn hủ tiếu

Thứ Tư, ngày 16/05/2018 17:00 PM (GMT+7)

Sau khi dùng cây đập đầu người tình, Nhàn bỏ đi, sau đó quay lại chở người tình cùng đi ăn hủ tiếu và tiếp tục gây án.

Dẫn giải Nguyễn Thái Thanh Nhàn về trại giam sau phiên tòa. Ảnh: Tân Châu

Ngày 16/5, TAND TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Nguyễn Thái Thanh Nhàn (26 tuổi, ngụ Quận 6, TP.HCM) 12 năm tù về tội “Giết người”, 8 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích,”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thái Thanh Nhàn và chị C. chung sống với nhau như vợ chồng, tại một phòng trọ ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

Chung sống một thời gian, do mâu thuẫn nên chị C. dọn về lại nhà mẹ ruột ở Quận 6 sống.

Tối ngày 4/7/2017, Nhàn đến nhà tìm và thuyết phục C. quay lại chung sống nhưng C. không đồng ý. Nhàn bực tức lấy cây đánh vào đầu C., em ruột của C. là H. chạy đến ngăn cản thì bị Nhàn xô ngã.

Dì ruột của C. can ngăn cũng bị Nhàn dùng búa đánh vào mặt và đầu bị thương. Sau đó Nhàn lấy điện thoại của H.. rồi bỏ về. Đến chiều 24/7/2017, Nhàn mua dao để đi tìm C.. Khi tìm được C. thì cả 2 cùng đi… ăn hủ tiếu.

Đến khoảng 0h45 ngày hôm sau, trong lúc đang ăn hủ tiếu, thấy anh L. đang ngồi trên xe mua hủ tiếu thì Nhàn từ sau đi đến dùng dao cắt 2 nhát vào cổ anh L.. Nạn nhân vùng vẫy làm con dao rơi xuống đất và bỏ chạy đến chốt dân phòng gần đó trình báo.

Lúc này, Nhàn nổ máy xe anh L., yêu cầu C. lên xe chở đi. Đến khu vực cầu Lò Gốm, Quận 6, Nhàn bỏ C. xuống rồi đi về hướng Công viên Phú Lâm, Quận 6 tìm người tiêu thụ xe của nạn nhân.

Một ngày sau Nhàn đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.