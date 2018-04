Dùng ảnh "nóng" của cha ruột với người tình để tống tiền

Thứ Ba, ngày 24/04/2018 16:00 PM (GMT+7)

Sau khi trộm được điện thoại của cha ruột có chứa ảnh “nóng” với bạn gái, Phương quyết định tống tiền bằng cách dọa sẽ tung lên mang xã hội.

Ngày 24-4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, cho biết đã bắt được Nguyễn Thanh Phương (SN 1994; ngụ xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra theo quyết định truy nã của Công an huyện này trước đó về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Nguyễn Thanh Phương tại Cơ quan CSĐT. Ảnh do công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 4 giờ ngày 5-12-2017, do không có tiền tiêu xài nên Phương lẻn vào nhà ông N.N.T. (là cha ruột của Phương tại xã Cần Đăng, huyện Châu Thành) rồi lấy trộm sổ hộ khẩu và điện thoại di động đem đi cầm cố 1 triệu đồng. Ngày hôm sau, Phương nhờ người quen báo cho ông T. biết bên trong chiếc điện thoại này có lưu trữ những hình ảnh riêng tư giữa ông T. và bạn gái để nhằm mục đích tống tiền. Do đó, nếu ông T. không đồng ý đưa 5 triệu đồng thì Phương sẽ phát tán những ảnh này lên mạng xã hội cho mọi người biết.

Đến ngày 7-12-2017, ông T. chuẩn bị tiền và nhờ người quen liên hệ đưa cho Phương để chuộc lại điện thoại và sổ hộ khẩu mang về nhà cất giữ. Sau khi nhận lại được tài sản, ông T. đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi của con trai mình nhưng Phương đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an huyện Châu Thành ra quyết định truy nã thanh niên này.