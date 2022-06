Dòng trạng thái “máu lạnh” của kẻ giết người phụ nữ ở Thái Nguyên

Sau khi ra tay sát hại chị N., Công đã đăng tải một dòng trạng thái trên Facebook trước khi đầu thú.

Liên quan đến vụ người phụ nữ bị sát hại giữa đường ở Thái Nguyên, ngày 15/6, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ Dương Văn Công (SN 1985, trú phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên) để làm rõ hành vi Giết người.

Nạn nhân trong vụ án mạng là chị N.T.N (SN 1982, trú huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, khoảng 15h15 chiều cùng ngày, tại tổ dân phố An Long, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, Công đã bất ngờ dùng dao mang theo từ trước đâm nhiều nhát khiến chị N. gục ngã. Gây án xong, Công đến trụ sở công an đầu thú.

Ngay sau khi bị đâm, chị N. được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ cấp cứu, nhưng do bị thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Tại cơ quan công an, bước đầu Công khai nhận nguyên nhân là do mâu thuẫn về tình cảm giữa Công và nạn nhân.

Đáng chú ý, trước khi ra đầu thú, Công đã đăng tải một dòng trạng thái trên Facebook cá nhân của mình với nội dung: “Em yêu yên nghỉ nhé” khiến nhiều người quen và cư dân mạng không khỏi rùng mình với độ “máu lạnh” của nghi phạm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, xử lý.

