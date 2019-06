"Đồng cô, bóng cậu" và những màn kịch lừa đảo

Thầy bói lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng Mới đây, cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bình (SN 1959 trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trước đó, vào ngày 27-5, Bình đến nhà chị N.T.C (SN 1981) và ông N.T.V. (SN 1955, là bố của chị C.) cùng trú tại xóm 10, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương làm quen. Sau khi lấy được lòng tin, hắn dùng thủ đoạn bói toán xem phần "âm trạch" với chị C. và gia đình ông V. Tại đây, Bình phán dưới nền đất nhà chị C. đang có kho báu gồm nhiều mâm vàng nhưng đang bị "yểm" nên chưa thể khai quật. Tin lời thầy bói này, chị C. và ông V. lập tức dùng cuốc đào đất ở vị trí mà Bình chỉ. Khi đào được khoảng 30cm, Bình nói chị C. và ông V. lên nhà trên thắp hương xin thổ thần rồi ra đào tiếp mới có kết quả. Nhân lúc chị C. và ông V. không có mặt, Bình đã lấy ra trong túi một chiếc đĩa kim loại màu vàng và một tượng màu đồng bỏ xuống hố đất vừa đào rồi lấp đất lại. Thầy cúng Nguyễn Bình đã sa lưới pháp luật về hành vi lừa đảo. Thắp hương xong, 2 người tiếp tục đào thì nhìn thấy chiếc đĩa và bức tượng mà Bình vừa bỏ xuống. Hai người lúc này hoàn toàn tin vào khả năng thần thánh của Bình và còn ý định huy động thêm người nhà để kiên trì đào tiếp. Tuy nhiên, Bình lập tức ngăn lại nói rằng cần phải vào tòa thánh ở Tây Ninh làm lễ giải yểm, nếu tiếp tục khai quật mà không xin phép sẽ bị thánh "vật", con cháu trong nhà bị ảnh hưởng, làm ăn lụi bại. Hoảng sợ, 2 người đều răm rắp làm theo những hướng dẫn mà Bình nói. Bình yêu cầu chị C. và ông V. phải chuẩn bị số tiền 150 triệu đồng để đi vào làm lễ ở tòa thánh Tây Ninh. Do hoàn cảnh khó khăn, chị C. đưa trước 33 triệu cho Bình. Thầy bói này hứa hẹn về nhà chuẩn bị thêm đồ lễ và sẽ liên lạc sau. Chờ mãi không thấy Bình hồi âm, gia đình ông V. sinh nghi và đã làm đơn trình báo lên cơ quan công an. Mở rộng điều tra, Bình khai nhận cùng với chiêu thức trên vào tháng 4-2019, Bình đã lừa của gia đình ông H.V.C. ở xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương số tiền hơn 300 triệu đồng.