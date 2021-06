Đối tượng truy nã mang theo súng và 40 viên đạn

Thứ Bảy, ngày 12/06/2021 13:23 PM (GMT+7)

Ngày 12/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá, Kiên Giang cho biết đã bắt tạm giam Trần Quốc Hùng (SN 1975) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào tối 8/6, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an TP Rạch Giá phối hợp với Công an phường Vĩnh Bảo đã bắt giữ Hùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy do trốn lệnh truy nã.

Đối tượng Trần Quốc Hùng.

Khám xét nơi ở của Hùng tại số nhà 58/2 Chi Lăng, phường Vĩnh Bảo, lực lượng Công an đã thu giữ 1 túi nylon bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy, 1 khẩu súng ngắn bằng kim loại cùng với 40 viên đạn, 3 điện thoại di động, 3 cân tiểu ly và một số dụng cụ dùng để phân chia ma túy.

Tiến hành lấy lời khai, Hùng thừa nhận bịch nylon bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng là ma túy tổng hợp được y mua từ TP Hồ Chí Minh về để sử dụng và chia nhỏ ra bán cho các con nghiện trên địa bàn để kiếm lời.

Hùng là đối tượng từng có 2 tiền án về tội danh buôn bán ma túy trái phép, và đang bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá truy nã về tội danh trên nhưng y vẫn bất chấp pháp luật, tiếp tục với “ngựa quen đường cũ”.

Tang vật Cảnh sát thu giữ.

