Đối tượng "ngáo đá" tự chặt tay khai gì?

Chủ Nhật, ngày 17/11/2019 12:04 PM (GMT+7)

Đối tượng cùng anh họ mua 300 nghìn đồng ma tuý đá, sau đó sử dụng suốt 1 ngày trong phòng trọ dẫn đến bị ảo giác nên đã mất kiểm soát, trèo lên cổng chùa rồi tự chặt tay mình.

Ngày 17-11, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, nam thanh niên “ngáo đá” dùng dao tự chặt vào tay mình vào sáng 16-11 được xác định là Lý Mạnh Hùng, SN 1996, trú tại Sơn Dương, Tuyên Quang.

Đối tượng Hùng

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định Lý Mạnh Hùng sử dụng ma túy tổng hợp. Đây là nguyên nhân khiến người này mất kiểm soát, dùng dao tự chặt 3 đốt ngón tay của mình.

Như Báo CAND đưa tin, vào khoảng 9h ngày 16-11, nam thanh niên có biểu hiện "ngáo đá" trèo lên cổng chùa tại chùa Phúc Long (thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm) la hét, nói năng mất kiểm soát.

Nam thanh niên này cầm con dao loại thái phở dài 20 cm chỉ trỏ xuống phía dưới, rồi dùng dao tự chặt 3 đốt ngón tay của mình.

Đến khoảng 14h cùng ngày, lực lượng chức năng đưa nạn nhân đến bệnh viện để sơ cứu, xong đưa người này về trụ sở công an để làm việc.

"Lực lượng chức năng được huy động đến hiện trường gặp rất nhiều khó khăn do tại quốc lộ 5 bị ùn tắc. Chúng tôi xác định cố gắng bảo toàn tính mạng, sức khỏe của nam thanh niên bị ngáo đá. Đến khoảng 14h cùng ngày, lực lượng chức năng mới đưa được người này xuống an toàn" - Công an huyện Gia Lâm cho biết.

Được công an đưa vào viện, sau khi tỉnh táo và nằm trên giường ở bệnh viện, đối tượng khai rằng cùng anh họ mua 300 ngàn đồng ma túy đá và chơi cả ngày tại phòng. Sau khi ngáo đá, Hùng thấy con ma luôn hiện ở cửa nên bỏ chạy và đón xe buýt xuống chùa Phúc Long. Trên đường đi, Hùng vào quán cơm ven đường, vớ lấy con dao để phòng thân vì sợ ma.

Khi cán bộ công an hỏi: “Sao tự chém tay mình?”, Hùng trả lời: “Lúc đấy em không biết được nữa. Em chỉ nghĩ về mẹ thôi”.

Dân mạng nhanh chóng tìm ra địa chỉ Facebook của "bản sao Khá Bảnh" và biết được Hùng quê Tuyên Giang. Trên Facebook, Hùng thậm chí khoe ảnh ngồi "bú đá".

Theo các bác sĩ thì ma tuý đá sẽ phá hỏng thần kinh con người, tạo nên tình trạng ảo giác, hoang tưởng, bị kích động mạnh, mất định hướng về không gian và thời gian, làm mất trí nhớ ngắn hạn, không nhận biết mình là ai và có thể dẫn đến các hành vi rồ dại, không an toàn cho bản thân và người xung quanh: Đốt túi nilon cho nóng chảy rồi nhỏ lên cơ thể; tự chặt ngón chân, ngón tay và bộ phận cơ thể của mình, leo lên cột điện, bơi giữa đường, cầm dao uy hiếp hay chém người khác; khỏa thân đi ra đường…

