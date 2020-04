Đối tượng không đeo khẩu trang rú ga tông trung úy cảnh sát cơ động trọng thương

Thứ Ba, ngày 21/04/2020 15:55 PM (GMT+7)

Nhóm đối tượng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, rú ga ầm ĩ chạy tốc độ cao lao thẳng vào tổ công tác khiến 1 trung uý CSCĐ bị thương.

Giám đốc Công an TP Hà Nội thăm, động viên Trung úy Trần Tuấn Anh bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Ngày 21/4, trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội đến Bệnh viện Việt Đức thăm, động viên trung úy Trần Tuấn Anh (Cảnh sát cơ động – Công an TP.Hà Nội) và chỉ đạo Công an huyện Mê Linh sớm làm rõ, xử lý nghiêm Nguyễn Văn Thành (SN 2001, trú tại phường Phúc Thắng, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) có hành vi chống người thi hành công vụ.

Cụ thể, vào khoảng 20h45 tối 20/4, tổ công tác của Trung úy Trần Tuấn Anh, Đại đội 1, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra tại đoạn đường 312, thôn Nam Cường, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh (Hà Nội), phát hiện nhóm đối tượng điều khiển xe máy theo hướng từ UBND xã Thạch Đà về xã Tam Đồng với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, rú ga ầm ĩ.

Lúc này, tổ công tác ra tín hiệu dừng xe, nhưng nhóm đối tượng không chấp hành hiệu lệnh, cố tình tăng ga bỏ chạy. Chiếc xe máy do Nguyễn Văn Thành điều khiển đã đâm thẳng vào trung uý Tuấn Anh dẫn đến cán bộ công an này bị thương nặng.

Sau đó, trung úy Tuấn Anh được đưa vào Bệnh viện đa khoa Mê Linh sơ cứu, rồi chuyển Bệnh viện Việt Đức điều trị. Hiện, Trung uý Tuấn Anh bị tổn thương gò má bên phải, gãy 2 xương cẳng chân trái.

Lực lượng chức năng đã bàn giao đối tượng Thành cho Công an xã Tam Đồng, huyện Mê Linh (Hà Nội) lập hồ sơ xử lý.

