Đối tượng có tiền án về tội giết người, lừa bán 3 thiếu nữ rồi trốn trong hang đá

Đối tượng Sùng Mí Sử bị bắt khi đang lẩn trốn tại một hang đá trên núi

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hà Giang tiếp nhận đơn tố giác của chị L.T (SN 1993), trú tại huyện Mèo Vạc về việc vào tháng 1-2009, chị và 3 thiếu nữ khác bị lừa bán sang Trung Quốc.

Riêng L.T được một người Trung Quốc mua về làm vợ với giá 60.000 nhân dân tệ, quá trình sinh sống, chị sinh được 2 con. Đến đầu năm 2023, cơ quan chức năng nước sở tại kiểm tra, chị T. không có giấy tờ tuỳ thân nên bị trục xuất về nước; 3 bị hại còn lại vẫn đang ở bên kia biên giới nhưng không rõ địa chỉ.

Qua điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng: Lầu Mí Chứ (SN 1979), Ly Mí Pó (SN1978) cùng trú tại xã Khâu Vai và Sùng Mí Lử (trú tại thị trấn Mèo Vạc), huyện Mèo Vạc.

Riêng Sùng Mí Sử đã bỏ trốn. Theo hồ sơ, đây là đối tượng có 2 tiền án về tội giết người và chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội. Với sự nỗ lực của các lực lượng chức năng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 2-8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Mèo Vạc, Công an huyện Đồng Văn và Đồn Biên phòng Xín Cái đã bắt được đối tượng Sùng Mí Sử đang lẩn trốn trong hang đá trên núi cao, thuộc thôn Khai Hoang, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc.

