Đòi nợ 'quá tay' lãnh 6 tháng tù giam

TAND tỉnh Phú Yên đang thụ lý, giải quyết theo thủ tục phúc thẩm vụ án Trần Quốc Bảo (sinh năm 1998, trú huyện Tuy An, Phú Yên) về tội cố ý gây thương tích, do bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo.

Theo bản án sơ thẩm, Phạm Ngọc Huy được người bà con kể cho biết trước đây Huỳnh Thành Sơn mượn tiền của bà nhưng không trả. Mặc dù bà không nhờ nhưng Huy vẫn rủ Trần Quốc Bảo đi gặp Sơn để đòi nợ cho bà, Bảo đồng ý.

Khoảng 18 giờ ngày 3-10-2021, Huy, Bảo và Sơn hẹn nhau đến quán cà phê Hoàng Long ở thôn Hội Tín, xã An Thạch, huyện Tuy An để nói chuyện Sơn nợ nần. Sơn hẹn thời gian sau sẽ trả nợ nhưng Huy không đồng ý, rồi bỏ ra ngoài. Bảo yêu cầu Sơn phải trả tiền nhưng Sơn không đồng ý.

Bảo lấy một ly nhựa cứng của quán để trên bàn, đi đến chỗ Sơn đang ngồi đánh một cái vào đỉnh đầu Sơn rồi tiếp tục dùng tay đánh vào mặt, người Sơn. Kết luận giám định pháp y kết luận tỷ lệ thương tích của Sơn là 1%. Ngày 24-1-2022, Sơn có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.

Tháng 3-2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy An khởi tố vụ án, đến tháng 7-2022 khởi tố bị can đối với Bảo về tội cố ý gây thương tích theo khoản 1 Điều 134 BLHS.

Xử sơ thẩm tháng 9-2022, HĐXX TAND huyện Tuy An nhận định: Bị cáo Bảo dùng ly nhựa cứng đánh trực diện vào đầu bị hại gây thương tích 1%. Tuy thương tích của bị hại dưới 11% nhưng bị cáo dùng ly nhựa cứng là hung khí nguy hiểm và hành vi vô cớ đánh người khác thuộc trường hợp có tính chất côn đồ. Do đó, bị cáo Bảo phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại các điểm a, i khoản 1 Điều 134 BLHS như cáo trạng đã truy tố.

HĐXX nhận định bị cáo có nhân thân xấu, năm 2019 bị Công an xã An Ninh Tây xử phạt vi phạm hành chính 1 triệu đồng về hành vi đánh bạc; có một tiền sự vào tháng 9-2020 bị Công an xã này xử phạt vi phạm hành chính 500.000 đồng về hành vi đánh nhau nhưng đến nay vẫn chưa chấp hành.

Từ đó, HĐXX đã tuyên phạt Bảo 6 tháng tù, bồi thường tổn thất về tinh thần cho bị hại hơn 4,4 triệu đồng. Trong khi chờ cấp phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ và hưởng án treo thì ngày 17-1-2023, Bảo lại dùng mã tấu chém vào vùng đầu người khác gây thương tích, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy An đang thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

