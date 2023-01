Bình Dương: Thông tin mới vụ đòi nợ chủ thầu khiến người vợ tử vong

Ngày 31/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương phát thông báo truy tìm Trần Phi Hùng, SN 1984, quê tỉnh Sóc Trăng, nghi phạm trong vụ giết người xảy ra tại khu phố Bình Hòa, phường Bình Nhâm, Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào tối ngày 16/12/2022, Hùng và em vợ, em trai là Trần Chí Công, SN 1992, quê tỉnh Sóc Trăng cùng một nhóm thợ xây khoảng 10 người đến nhà ông Mai Xuân Đ., SN 1984, quê tỉnh Trà Vinh, là chủ thầu công trình để đòi tiền công.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Tại nhà ông Đ., ở khu phố Bình Nhâm, Tp.Thuận An, nhóm này thấy ông cùng vợ đang ngồi nhậu với nhóm bạn. Hùng tiến vào đòi số tiền công của mình cùng những người công nhân đi cùng nhưng ông Đ. tiếp tục nợ.

Lúc này, Hùng và mọi người không đồng ý cho ông Đ. khất nên 2 bên xảy ra cãi nhau rồi xô xát.

Trong lúc đánh nhau, Hùng dùng kéo đâm bà Nguyễn T.H, SN 1984, quê tỉnh Sóc Trăng, vợ ông Đ., tử vong.

Công an truy tìm nghi phạm Hùng để phục vụ công tác điều tra vụ án

Sau khi gây án, các đối tượng liên quan đã đến cơ quan công an làm việc, riêng anh em Trần Phi Hùng, Trần Chí Công bỏ trốn đến nay.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu có thông tin về Trần Phi Hùng đề nghị báo ngay cho Công an tỉnh Bình Dương hoặc Công an địa phương gần nhất nơi phát hiện Hùng, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/binh-duong-thong-tin-moi-vu-doi-no-chu-thau-khien-nguoi-vo-tu-vong-a591596.html