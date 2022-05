Điều tra vụ hai thanh niên bị đuổi đánh, cướp xe máy trên phố Kim Ngưu

Cảnh sát đang điều tra vụ 2 thanh niên bị nhóm người đuổi đánh, cướp xe máy lúc rạng sáng trên đường Trần Khát Chân.

Sáng 26/5, lãnh đạo Công an phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, xác minh 2 thanh niên bị một nhóm người đuổi đánh, cướp xe máy.

Chiếc xe máy nạn nhân trình báo bị cướp

“Công an phường Vĩnh Tuy đã nhận được đơn trình báo của nạn nhân và báo cáo Công an quận, Công an thành phố để triển khai", chỉ huy Công an phường Vĩnh Tuy cho biết.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 2h sáng cùng ngày (26/5), khi 2 nạn nhân đang trên đường đi làm về thì bị khoảng 5 thanh niên đi trên 2 xe máy đuổi theo, ném chai bia vào người.

Hai nạn nhân sợ hãi, bỏ xe chạy vào phố Kim Ngưu thì bị nhóm đối tượng trên cướp mất chiếc xe máy hiệu Honda Vision màu đen.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

