Điều tra vụ 1 thanh niên tử vong trong tư thế ngồi dựa lưng vào tường

Tối 30-3, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang làm rõ nguyên nhân một thanh niên ngồi chết trên vỉa hè nghi do sốc ma tuý.

Theo đó, vào khoảng 17 giờ chiều 30-3, người dân đi bộ trong KDC Minh Tuấn, phường Bình Hòa, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương phát hiện một nam thanh niên ngồi bất động phía sau xe ô tô loại 4 chỗ, lưng dựa vào bức tường bê tông, bên cạnh là chiếc xe máy.

Lại gần kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong. Vụ việc nhanh chóng được thông báo cho công an địa phương.

Nhận thông tin, Công an TP.Thuận An và Phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Bình Dương có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Nạn nhân sau đó được xác định là anh Đặng Thế H. (31 tuổi, ngụ TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Tại hiện trường, công an thu giữ một ống kim tiêm đã qua sử dụng. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

