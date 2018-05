Điều tra nghi án người đàn ông bị đánh đập, ép uống thuốc diệt cỏ

Thứ Sáu, ngày 25/05/2018 09:22 AM (GMT+7)

Khi còn tỉnh táo, nạn nhân kể có nhận được một cuộc điện thoại lạ, sau đó người đàn ông này đi đến điểm hẹn ở cánh đồng gần nhà thì bị một số đối tượng trùm khăn lên mặt và đánh đập, hành hung, ép ông phải uống thuốc diệt cỏ.

Nạn nhân trong sự việc này là ông Nguyễn Văn D. (SN 1959, trú tại thôn Đại Trà, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng).

Tiếp chuyện PV, ông Nguyễn Văn Thoa (em trai của ông D.) kể lại: “Anh trai tôi lúc còn khỏe có kể lại rằng, vào khoảng 22h ngày 17/5, có nhận được một cuộc điện thoại hẹn ra cánh đồng của thôn Đại Trà. Nội dung cuộc gọi chỉ nói hẹn ra nói chuyện chứ không rõ là chuyện gì.

Anh tôi đi bộ ra cánh đồng thì bất ngờ bị một số đối tượng lấy khăn trùm mặt và đánh. Sau đó, những người này có đổ một chất lỏng gì đó vào miệng anh tôi, anh tôi nói là chất đó rất khó chịu, mãi sau này mới biết là thuốc diệt cỏ”.

Vẫn theo ông Thoa, sau khi bị đánh và bị ép uống “chất lạ”, ông D. cố lết về nhà. Thời điểm này, ông D. ở một mình, vợ ông sang nhà con gái chơi và ngủ lại bên đó. Còn người con trai thì đi làm bên Trung Quốc.

Lúc đầu, ông D. còn giấu mọi người trong gia đình, nhưng mãi đến ngày 19/5, khi tình trạng đau họng không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm, ông D. mới nói cho gia đình biết. Ông D. đã được đưa đi điều trị tại bệnh viện Đa khoa Kiến An, sau đó tiếp tục được làm thủ tục chuyển tới bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.

Hiện tại, sau nhiều ngày điều trị không khả quan, ngày 21/5, gia đình đã đưa ông D. lên Thái Nguyên để nhờ thầy lang cứu chữa. Tuy nhiên, theo ông Thoa, tình trạng sức khỏe của anh trai ông như vậy rất khó lòng qua khỏi. Còn nước còn tát nên gia đình cố gắng đưa đi chữa trị.

Khi được hỏi về nguyên nhân dẫn đến sự việc, ông Thoa cho hay, ở địa phương ông D. lành tính, không mâu thuẫn với ai. Duy nhất chỉ có vay nợ một người trong làng cả tiền và vàng khoảng 20 triệu đồng để trả nợ cho con trai. Người này cho ông D. vay không lấy lãi, đòi nhiều lần chưa được nên đôi lúc có xích mích.

Ông Nguyễn Ngọc Tân – Trưởng Công an xã Đông Phương cho biết, vừa qua ban công an xã có nhận được đơn trình báo của gia đình ông D. về sự việc kể trên. Nhận thấy sự việc có yếu tố hình sự nên Công an xã đã báo cáo Công an huyện Kiến Thụy để điều tra theo thẩm quyền.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện Công an huyện Kiến Thụy thông tin, việc ông D. ngộ độc là có thật, tuy nhiên bản chất sự việc có như đơn trình báo hay không lại là chuyện khác vì còn có nhiều yếu tố mâu thuẫn, cần cả một quá trình mới có thể xác thực được vấn đề. Cơ quan CSĐT vẫn đang tiến hành thu thập chứng cứ, tài liệu để điều tra sự việc kể trên.