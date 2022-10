Tìm nạn nhân vụ giả danh Bệnh viện Mắt Trung ương để bán thuốc

Công an Hà Nội đang tìm nạn nhân của một vụ lừa đảo giả danh Bệnh viện Mắt Trung ương để bán thuốc.

Ngày 24-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố bị can, bắt tạm giam một nhóm người về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Các bị can gồm: Nguyễn Hồng Dương (27 tuổi); Ngô Văn Đại (27 tuổi); Phạm Xuân Đức (20 tuổi); Hoàng Văn Khánh (22 tuổi) và Nguyễn Thị Lới (22 tuổi).

Theo cơ quan chức năng, tháng 6-2021, Dương rủ một số người thuê ngôi nhà ở xã Vân Canh, huyện Hoài Đức để vừa ở, vừa làm trụ sở kho hàng, kinh doanh thực phẩm chức năng có tác dụng bổ mắt.

Đến tháng 10-2021, nhận thấy có nhiều người cao tuổi quan tâm đến sản phẩm bồi bổ sức khỏe nên nhóm này nảy sinh kế hoạch lừa đảo, chiếm đoạt tài sản những nạn nhân thiếu hiểu biết.

Dương và đồng phạm cùng làm giả các giấy tờ để mạo danh là lãnh đạo, cán bộ, bác sĩ của Bệnh viện Mắt Trung ương và Sở Y tế Hà Nội, giả mẫu dấu "Bộ Y tế", làm tài liệu "Chứng nhận sản phẩm chính hãng", tạo văn bản chỉ thị, sao kê hồ sơ bệnh án, biên lai, công văn, giấy xác nhận, liệu trình… rồi in thành tài liệu tuyên truyền.

Nhóm bị can bị khởi tố. Ảnh CTV

Nhóm này còn tuyển nhân viên, sử dụng sim rác tự xưng là cán bộ Sở Y tế Hà Nội hoặc bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Mắt Trung ương để "tư vấn khách hàng".

Khi gây dựng được niềm tin, Dương và đồng phạm giới thiệu chương trình "Hồ sơ vàng" của Bệnh viện Mắt Trung ương, lôi kéo mọi người tham gia với lời hứa sẽ được hưởng tiền bảo hiểm hay miễn phí khám chữa bệnh.

Mục đích cuối cùng của nhóm này là dụ khách hàng nộp tiền làm hồ sơ, mua thuốc theo các liệu trình tăng dần...

Bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định hàng trăm người trên cả nước có thể đã bị nhóm Dương lừa đảo.

Để củng cố hồ sơ, chứng minh tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đề nghị những ai là nạn nhân của đường dây chào bán thuốc, thực phẩm chức năng và "Hồ sơ vàng" do Nguyễn Hồng Dương cầm đầu sớm liên hệ với Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội, số 7 phố Thiền Quang, để trình báo, hợp tác điều tra.

