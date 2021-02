Diễn biến mới vụ cướp gây tai nạn khiến 2 người chết ở Sài Gòn

Thứ Sáu, ngày 26/02/2021 14:44 PM (GMT+7)

Nghi phạm cướp túi xách gây tai nạn khiến 2 người chết ở quận Tân Phú, TP.HCM được công an đưa đến hiện trường để thực nghiệm lại hành vi phạm tội.

Nghi phạm Huy (khoanh tròn đỏ) được đưa đến hiện trường vụ cướp để thực nghiệm

Sáng 26/2, Công an quận Tân Phú,TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan dựng lại hiện trường vụ cướp giật làm 2 người tử vong xảy ra trên đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú).

Khoảng 10h nghi phạm Trương Đức Huy (32 tuổi, ngụ quận Tân Bình) được công an đưa đến trước quán trà sữa trên đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú) để dựng lại hiện trường gây án. Do bị thương sau tai nạn, nghi phạm Huy đi khập khiễng khi thực nghiệm lại hành vi phạm tội. Rất đông lực lượng công an đứng xung quanh giám sát nghi phạm Huy.

Bị hại trong vụ án cũng được công an mời đến để phục vụ việc thực nghiệm hiện trường. Một đoạn đường Lê Trọng Tấn nơi xảy ra vụ cướp được công an phong tỏa nghiêm ngặt. Rất đông người hiếu kỳ đứng từ xa theo dõi.

Rất đông lực lượng công an có mặt trong buổi thực nghiệm hiện trường

Theo điều tra ban đầu, tối 19/2, Huy điều khiển xe máy chở đồng bọn tên Tuấn (25 tuổi, ngụ quận 11) đi lòng vòng tuyến đường ở quận Tân Phú để tìm kiếm “con mồi”. Khi đến quán trà sữa trên đường Lê Trọng Tấn thì giật giỏ xách của đôi nam nữ rồi tăng ga tháo chạy.

Chạy được một đoạn, do không quan sát và quay đầu lại nói chuyện với Tuấn nên xe máy của Huy đã tông vào xe máy của anh Trí (31 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) đang chạy xe qua đường.

Vụ tai nạn khiến cả 3 người văng xuống đường, Tuấn tử vong tại chỗ còn anh Trí bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi hôm 22/2. Riêng Huy, sau khi phát hiện đồng bọn tử vong đã nhanh chóng rú ga rời khỏi hiện trường.

Sau khi cướp túi xách, Huy chở đồng bọn tháo chạy gây tai nạn khiến 2 người chết

Huy chạy về nhà rồi đến Bệnh viện Thống Nhất điều trị do bị gãy ngón chân phải, cơ thể trầy xước.

Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú vào cuộc điều tra, xác định Huy là nghi can gây án và bắt giữ vào chiều 24/2.

Qua xác minh, Huy từng có ba tiền án.

Nguồn: http://danviet.vn/dien-bien-moi-vu-cuop-gay-tai-nan-khien-2-nguoi-chet-o-sai-gon-502021262144546...Nguồn: http://danviet.vn/dien-bien-moi-vu-cuop-gay-tai-nan-khien-2-nguoi-chet-o-sai-gon-50202126214454689.htm