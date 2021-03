Điểm lại những vụ án đích thân Giám đốc Công an An Giang chỉ đạo triệt phá

Chưa đầy 8 tháng được điều động về địa bàn vùng biên giới Tây Nam, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trở thành khắc tinh đối với các loại tội phạm.

Trả lời với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết An Giang là địa phương có đường biên giới dài khoảng 100 km nên tội phạm về buôn lậu đã tồn tại lâu với có nhiều mối quan hệ chằng chịt. Trong số này, TP Châu Đốc và huyện An Phú có rất nhiều đối tượng đầu nậu hoạt động mang tính chuyên nghiệp nên gây không ít khó khăn cho các lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ.

Trước tình hình này, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo cho Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, trong đó có tội phạm về buôn lậu để kiểm soát chặt chẽ hơn. Trong nội địa, công an tỉnh tăng cường lực lượng phối hợp với công an các địa phương tập trung xác lập tất cả các chuyên án liên quan đến các đối tượng cầm đầu, đầu nậu để khép kín địa bàn.

Với sự vào cuộc quyết liệt, chưa đầy 8 tháng về nhận nhiệm vụ tại Công an tỉnh An Giang, đại tá Đinh Văn Nơi đã chỉ đạo triệt phá thành công rất nhiều vụ án lớn, làm nức lòng người dân địa phương. Chiến công đầu tiên mà vị đại tá này lập được với việc trực tiếp xuống hiện trường vụ một phụ nữ ở huyện Châu Phú bị người tình dùng xăng đốt nhà định sát hại cả gia đình. Kẻ chủ mưu cùng với đồng phạm đã bị khẩn cấp sau hơn 1 ngày lẩn trốn ở Bến Tre và Đồng Tháp.

Đại tá Đinh Văn Nơi trong lần đầu trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo truy bắt đối tượng đốt nhà người tình ở huyện Châu Phú

Vụ án này vừa kết thúc, đại tá Đinh Văn Nơi liên tục chỉ đạo trực tiếp bắt "nóng" nhiều đối tượng nguy hiểm khi đang tổ chức cho hàng trăm con bạc đá gà ăn tiền tại huyện An Phú và vụ vận chuyển hàng lậu có giá trị lớn với 51 kg vàng từ Campuchia qua biên giới tại TP Châu Đốc.

Đặc biệt, quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định kẻ cầm đầu vụ vận chuyển vàng trái phép này là "bà trùm" buôn lậu vùng biên tên Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) nhưng đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Mười Tường cũng đối tượng liên quan vụ vận chuyển 51 kg vàng qua biên giới

Trong nội địa, đại tá Đinh Văn Nơi cũng đã ghi nhiều dấu ấn khi chỉ đạo công an các địa phương như TP Long Xuyên và huyện Thoại Sơn truy bắt nhiều đối tượng tội phạm nguy hiểm như vụ nhóm người ở Bình Dương bị đuổi chém trên Quốc lộ 91, gây xôn xao dư luận hay bắt giữ nhóm đối tượng mua bán ma túy do Huỳnh Trần Hùng (ngụ TP Long Xuyên) cầm đầu, qua đó thu nhiều vũ khí nguy hiểm là 7 khẩu súng cùng hàng trăm viên đạn.

Đối tượng cầm đầu vụ mua bán trái phép chất ma túy Huỳnh Trần Hùng đã bị bắt cùng nhiều tang vật

Mới đây, qua công tác nắm tình hình, đại tá Đinh Văn Nơi đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khám xét và bắt khẩn cấp đối tượng Trần Trí Mãnh (SN 1980; ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Sản xuất kinh doanh hàng giả" là phụ tùng xe máy và nhớt giả những thương hiệu nổi tiếng.

Trần Trí Mãnh khai nhận đã nhờ người "chạy điều động" đối với đại tá Đinh Văn Nơi với giá 20 tỉ đồng nhưng bất thành vì bị lừa đảo

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện ra "chuyện động trời" là Mãnh đã câu kết với nhiều đối tượng ở TP Hà Nội và Đà Nẵng tìm cách "chạy điều động" đại tá Đinh Văn Nơi với số tiền 20 tỉ đồng. Mãnh cho rằng sở dĩ làm "chuyện động trời" này là vì muốn "đẩy" Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác để bản thân cũng như nhiều đối tượng khác dễ bề làm ăn theo kiểu bất chính.

