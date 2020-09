Giám đốc Công an Bạc Liêu trực tiếp ngăn vụ nguy cơ xô xát trên đường đưa tang

Thứ Sáu, ngày 11/09/2020 17:53 PM (GMT+7)

Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu trực tiếp xuống hiện trường chỉ huy hàng trăm cảnh sát ngăn chặn thành công một vụ nguy cơ xô xát trên đường đưa tang.

Ngày 11-9, Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đã đích thân xuống hiện trường chỉ huy hàng trăm cảnh sát nhằm ngăn chặn một vụ nguy cơ xảy ra xô xát trên đường đưa tang tại ấp 1, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Trưa 11-9, người nhà của ông Nguyễn Văn Thêm (SN 1946) đã kéo đến thửa đất có 2 sổ đỏ ở ấp 1, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai để ngăn cản phía gia đình bà Nguyễn Thị Quí chôn cất bà trên phần đất này.

Thửa đất tranh chấp có 2 sổ đỏ

Một ngày trước đó, con của ông Thêm là ông Nguyễn Văn Thum đã gửi đơn đến cơ quan chức năng yêu cầu ngăn chặn việc gia đình chôn cất bà Quí trên phần đất đang tranh chấp, nếu không gia đình sẽ tự ngăn chặn.

Lãnh đạo thị xã Giá Rai cùng các cơ quan thẩm quyền các cấp đã mời ông Thum làm việc chiều 10-9. Tại đây, các ngành chức năng hứa trong 10 ngày sẽ giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp nhưng không thuyết phục được ông Thum từ bỏ ý định ngăn chặn chôn người chết trên đất đang tranh chấp. Ông Thum yêu cầu phải có văn bản chính thức, đồng thời cho biết nếu gia đình ông được giải quyết sở hữu thửa đất này thì ông vẫn chấp nhận nhường một phần khu mộ cho gia đình bà Quí.

Nhận thấy tình huống phức tạp, có nguy cơ xảy ra xô xát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự địa phương, đích thân Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu xuống hiện trường chỉ huy lực lượng hàng trăm cảnh sát giữa trật tự, đồng thời dùng biện pháp thuyết phục phía gia đình ông Thêm. "Sau khi được Giám đốc Công an tỉnh thuyết phục, hứa sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng sớm giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp, ông Thum đã đồng ý cho chôn cất bà Quí trên đất tranh chấp, tránh được một tình huống có nguy cơ dẫn đến xô xát", một cán bộ an ninh cho biết.

Sau khi ổn định trật tự, người thân đã tiến hành mai táng bà Quí an toàn

Vụ việc tranh chấp giữa gia đình ông Thêm và bà Quí đã kéo dài suốt 16 năm chưa được quyết dứt điểm. Thửa đất này có đến 2 sổ đỏ được cấp cho ông Thêm và cả bà Quí. Cụ thể, một Giấy CNQSDĐ do UBND huyện Giá Rai (nay là thị xã Giá Rai) cấp ngày 8-1-1998 cho ông Thêm, theo Quyết định số 2330 ngày 5-7-1995 của UBND huyện; trong đó có thửa số 0325, tờ bản đồ số 4 có diện tích 2.000 m2. Bà Quí cũng có một Giấy CNQSDĐ được cấp ngày 6-9-2000, theo Quyết định số 837 ngày 10-8-2000 của UBND huyện Giá Rai; trong đó cũng có thửa số 0325, diện tích 2.000 m2 nhưng ở tờ bản đồ số 24.

Vào năm 2007, Chủ tịch UBND huyện Giá Rai ban hành quyết định giải quyết lần đầu là chia đôi cho mỗi bên 1.000 m2 nhưng không bên nào đồng ý. Sau đó, chính quyền địa phương ban hành hàng loạt quyết định giải quyết, rồi thu hồi lại… Cuối cùng hướng dẫn người dân khởi kiện ra tòa án. Trong khi TAND tỉnh Bạc Liêu đã đình chỉ giải quyết trước đó vì cho rằng không thuộc thẩm quyền.

Việc tranh chấp đi vào bế tắt, dẫn đến xô xát hàng chục lần giữa hai gia đình trong 16 năm qua.

Trước đó, tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cũng xảy ra vụ hỗn chiến kinh hoàng trên đường đưa tang vì tranh chấp đất. Sự việc xảy ra hồi tháng 4, lúc gia đình ông Nguyễn Văn Thành (ấp Canh Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải) cùng người thân khiêng quan tài của vợ ông Thành đi qua phần đất tranh chấp thì gia đình ông Đặng Văn Minh ở gần nhà ngăn cản. Hậu quả là cả gia đình 8 người của ông Minh (có cả trẻ em) bị hành hung phải nhập viện.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/giam-doc-cong-an-bac-lieu-truc-tiep-ngan-vu-nguy-co-xo-xat-tren-duong-dua-tang-2020091116495064.htm