Đi làm thẻ căn cước gắn chip, 1 đối tượng truy nã bị bắt

Thứ Năm, ngày 18/03/2021 20:00 PM (GMT+7)

Đối tượng trốn lệnh truy nã từ năm 2018 bị bắt giữ khi đến cơ quan công an làm thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử.

Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh vừa bắt Nguyễn Xuân Dương (26 tuổi) theo lệnh truy nã toàn quốc về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, ngày 12/3, khi cấp căn cước công dân gắn chip, cán bộ cấp căn cước công dân gắn chip thấy lý lịch của Dương có nhiều nghi vấn.

Qua rà soát, cảnh sát phát hiện Dương bị Công an huyện Tiên Du, Bắc Ninh truy nã từ tháng 9/2018.

Đối tượng bị truy nã Nguyễn Xuân Dương. Ảnh: CABN

Theo cáo buộc, tháng 7/2018, Dương cùng 4 người khác đột nhập nhà xưởng của một công ty ở huyện Tiên Du để cắt trộm hơn 2.600 m dây cáp điện (trị giá hơn 100 triệu).

Khi đồng phạm sa lưới, Dương bỏ trốn vào miền Nam.

Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng để xử lý theo quy định.

Theo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, trong năm 2020, quá trình tiến hành rà soát, lập danh sách công dân trên 14 tuổi để phục vụ làm CCCD trên toàn quốc, Công an các địa phương đã bắt giữ nhiều đối tượng truy nã. Điển hình, truy nã được 8.279 đối tượng; truy tìm tung tích nạn nhân với 1.927 đối tượng…

Trong đó, khi tiến hành tra cứu nhân thân, lai lịch của các đối tượng truy nã để phục vụ công tác xác minh, truy bắt các đối tượng truy nã do Cơ quan CSĐT Bộ Công an và các địa phương ra quyết định truy nã, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã tiến hành tra cứu trong cơ sở dữ liệu CCCD, kết quả phát hiện được 66 trường hợp có thông tin nhân thân nghi trùng với thông tin của các đối tượng có trong danh sách do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cung cấp.

Có thể khẳng định, căn cước công dân gắn chip điện tử là bước đột phá, góp phần đấu tranh chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự cho xã hội, cuộc sống an toàn cho mỗi công dân.

