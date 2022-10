Dí dao vào cổ xe ôm công nghệ để cướp lúc 2 giờ sáng

Hai nam thanh niên phối hợp, dí dao vào cổ tài xế xe công nghệ rồi cướp tài sản lúc rạng sáng.

Ngày 21-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi, TP.HCM đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Mạnh (21 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) và Triệu Thiện (21 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Mạnh và Thiện nhanh chóng bị công an xác định, bắt sau vụ cướp manh động. Ảnh: CA

Công an còn tạm giữ Quách Minh Tùng (29 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo điều tra ban đầu, tối ngày 19-10, Mạnh đến phòng trọ của Thiện tại ấp Chánh 1 (xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn) rủ Thiện đi cướp tài sản.

Chiếc xe là tang vật trong vụ việc được công an thu hồi. Ảnh: CA

Để thực hiện, cả hai bàn bạc đặt app xe ôm công nghệ Gojek chở đến đoạn đường vắng rồi ra tay. Mạnh còn lấy theo một con dao dài khoảng 20cm đưa cho Thiện để làm hung khí.

Khoảng 2 giờ ngày 20-10, Thiện đặt xe ôm công nghệ qua app Gojek. Khi đến Cầu Xáng, hai đối tượng đề nghị tài xế rẽ vào đường đất thuộc địa phận ấp 8 (xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi) để về phòng trọ.

Chiếc điện thoại tang vật trong vụ cướp cũng được công an thu hồi. Ảnh: CA

Đến đoạn đường vắng, Thiện lấy dao kề vào cổ nam thanh niên uy hiếp để Mạnh cướp xe và chiếc điện thoại mà tài xế dùng để định vị đường đi được gắn ở tay cầm lái. Nạn nhân may mắn không ảnh hưởng tính mạng.

Công an huyện Củ Chi phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an huyện Hóc Môn và Công an quận 12 khẩn trương truy xét.

Chỉ sau khoảng 14 giờ, công an nhanh chóng khoanh vùng, xác định nghi can và bắt được Thiện và Mạnh.

Tại cơ quan điều tra, Mạnh và Thiện khai đem bán tài sản cướp được cho một cửa hàng tại xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn do Quách Minh Tùng làm chủ với giá 4,5 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được điều tra.

