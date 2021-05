Dấu hiệu bất thường trong ngôi nhà trọ có 2 thiếu nữ 15 tuổi

Ngoài số lượng hung khí các loại, cơ quan công an bước đầu xác định dấu hiệu giao cấu, quan hệ tình dục đối với người từ 13 đến 16 tuổi.

Đêm 15-5, tổ công tác đội CSHS - Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng phối hợp cùng Công an phường Đông Khê kiểm tra dãy nhà trọ tổ 27 cụm 4, phường Đông Khê.

Các đối tượng liên quan đến vụ việc

Thời điểm này, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà trọ có 4 người gồm: Phùng Huy Hoàng (SN 2004, ĐKHK tại phường Nam Hải, quận Hải An, Hải Phòng); Vũ Huy Hoàng (SN 2002, ĐKTT tại phườngTràng Cát, quận Hải An); và 2 thiếu nữ cùng sinh năm 2006, đều trú tại quận Hải An.

Lực lượng Công an phát hiện tại gầm giường và khu vực nhà vệ sinh có nhiều dao kiếm tự chế, 5 thanh giáo tuýp sắt đầu nhọn, một thanh giáo tuýp phóng lợn có độ dài khoảng 1m, 1 cưa máy dùng để cắt ống tuýp.

Bước đầu, Phùng Huy Hoàng nhận hành vi chế tạo, sản xuất các vũ khí thô sơ nêu trên để nếu có va chạm sẽ sử dụng để giải quyết mâu thuẫn. Ngoài ra, cơ quan Công an còn phát hiện các đối tượng nam có dấu hiệu của tội giao cấu, quan hệ tình dục với người từ 13 đến 16 tuổi.

CQĐT Công an quận Ngô Quyền đang điều tra mở rộng vụ việc.

