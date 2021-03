Dấu dép bên bờ giếng tố cáo kẻ sát nhân

Chạng vạng tối 10-3-2015, ông Trần Văn Luyến (ngụ xã Thái Thịnh, H.Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) sang giếng nhà hàng xóm múc nước cho heo uống. Ông rụng rời tay chân khi phát hiện dưới giếng có thi thể một trẻ nhỏ.

Giếng nước bỏ hoang, nơi hung thủ sát hại cháu bé

Nạn nhân là cháu Nguyễn S. (SN 2014), con trai của anh Nguyễn Tiến (SN 1981) và chị Phạm Hương (SN 1982, cùng ngụ địa phương). Chỉ trước đó vài giờ, UBND xã đã thông báo trên hệ thống đài truyền thanh tìm tung tích về cháu bé. Thông tin trên nhanh chóng lan khắp vùng quê vốn từ trước đến nay rất yên bình.

Vụ án mạng đau lòng

Ngay khi nhận được tin, Công an H.Kinh Môn và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương nhanh chóng tiến hành điều tra. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trên cơ thể cháu S. không phát hiện vết tác động của ngoại lực, nguyên nhân tử vong là do ngạt nước. Tuy nhiên, tai nạn đuối nước lập tức bị loại trừ, bởi cháu bé mới 14 tháng tuổi, chập chững biết bò, trong khi khoảng cách từ nhà ra giếng khoảng 50m, với hơn 30m là đường đất và rãnh nước. Đặc biệt, cháu bé không thể bò qua thành giếng cao khoảng 35cm. Do đó, cơ quan điều tra xác định đây là vụ án giết người.

Đánh giá nguyên nhân gây ra vụ án mạng, các điều tra viên cho rằng, do mâu thuẫn thù tức chứ không có dấu hiệu việc cướp của, bởi tài sản gia đình anh Tiến không bị mất, trên người cháu S. cũng không có tài sản giá trị. Lực lượng chức năng tập trung tìm hiểu mâu thuẫn liên quan đến cha mẹ cháu bé, rà soát các đối tượng xung quanh hiện trường, kể cả những người thân trong gia đình, để dựng chân dung nghi phạm và mời những người liên quan đến làm việc.

Tuy nhiên, thủ phạm vẫn là ẩn số. Không có nhân chứng nào nhìn thấy cháu S. ra khỏi nhà. Cha mẹ cháu bé làm nghề nông, ít tiếp xúc xã hội, cũng không có mối quan hệ gì phức tạp. Khả năng đối tượng từ tỉnh khác đến gây án cũng bị loại trừ, vì thời điểm gây án từ lúc 14 giờ đến 15 giờ ngày 10-3-2015, tức chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ.

Tập trung ghi lời khai tất cả những người xung quanh khu vực xảy ra án mạng, cơ quan điều tra phát hiện người hàng xóm tên T., sống một mình, thường say rượu, không nghề nghiệp ổn định, có hành vi bất thường. Nhà người này cũng chính là nơi cháu bé tử vong. Anh Tiến cũng khai nhận, trước đây có mâu thuẫn với người đàn ông này. Khi được mời làm việc, ngoài những lời khai bất nhất, lúc nhớ, lúc quên thì ông T. không nhớ mình uống rượu ngủ trong nhà từ lúc nào và cũng không ai chứng kiến việc này. Người đàn ông này luôn khẳng định mình không sát hại cháu bé.

Lúc này, phân tích các dấu vết để lại hiện trường, các kỹ thuật viên Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh phát hiện có một dấu dép cỡ 36 đặc biệt đáng ngờ. Từ độ sâu của dấu dép, có thể xác định người mang dép cao khoảng 1,6m, nặng khoảng 50kg. Trong khi đó, các nhân chứng hay những người phát hiện vụ việc lại không ai có chiều cao, cân nặng, cỡ dép tương ứng. Thu thập thêm một số dấu vết chân khác, kỹ thuật viên xác định, người mang dép là phụ nữ, khoảng trên dưới 30 tuổi. Tuy nhiên, hiện trường vụ án xảy ra ở nơi vắng vẻ, không có nhân chứng nên khó xác định được nghi phạm.

Lật mặt kẻ thủ ác

Tìm hiểu sâu hơn về gia đình nạn nhân, trinh sát chú ý đến các tình tiết lạ. Nhà anh Tiến có 2 con chó rất dữ, nếu người lạ xuất hiện thì chắc chắn chúng sẽ sủa. Ngay cháu S. cũng thường theo người quen, không lại gần người lạ. Cơ quan điều tra nhận định, hung thủ chắc chắn là người quen và có mối quan hệ với anh Tiến, chị Hương.

Tất cả những đối tượng nghi vấn mà cơ quan chức năng dựng lên đều được soát xét rất kỹ thời gian bất minh, kết quả nổi lên Nguyễn Thị Liên (SN 1992, ngụ thôn 1, cùng xã; em ruột anh Tiến). Ban chuyên án cử một mũi trinh sát theo dõi Liên và nhận thấy cô ta có một số biểu hiện bất thường. Thông qua những người thân và hàng xóm, trinh sát nắm được, từ khi dự đám tang cháu bé về, Liên không thiết đến ăn uống, liên tục giật mình khi ai đó nhắc đến việc bé S. có thể bị sát hại. Ngoài ra, Liên bị dị tật thọt một chân, nên dấu vết để lại hiện trường khác với người bình thường.

Nguyễn Thị Liên

Khoảng 15 giờ 45 cùng ngày phát hiện vụ án mạng, khi vợ chồng anh Tiến ở nhà, Liên đến và bâng quơ hỏi "cháu S. đi đâu". Trong khi đó, từ lúc anh đi làm về rồi ăn cơm trưa, cậu bé vẫn tha thẩn quanh nhà. Nghĩ rằng con chơi trong sân, vợ chồng anh Tiến đi nghỉ. Việc Liên hỏi anh Tiến nhằm tạo bằng chứng ngoại phạm, đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Thế nhưng suốt 8 giờ làm việc với công an, Liên không thừa nhận đã sát hại cháu S. Dù vậy, từ những dấu vết tại hiện trường và mâu thuẫn trong lời khai của Liên, đến sáng 12-3-2015, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Liên là con út trong gia đình có 5 anh em. Năm 2013, mặc cho gia đình ngăn cấm, Liên theo một người đàn ông về TP.Hải Phòng sinh sống. Cuộc sống vợ chồng hờ êm ấm không được bao lâu, do mâu thuẫn, Liên bế con trai nhỏ về quê sống với cha mẹ ruột. Thương con gái lận đận, cha mẹ Liên nhận cưu mang. Liên không có công ăn việc làm, suốt ngày ở nhà chăm sóc con và la cà hàng xóm chuyện trò.

Quãng thời gian này, Liên thường đến chơi rất lâu nhà vợ chồng anh trai. Cha mẹ anh Tiến tỏ ý không hài lòng, cho rằng sẽ ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của vợ chồng con trai. Góp ý, rầy la Liên, nhưng không có kết quả, cha mẹ anh Tiến la mắng cả chị Hương. Chị Hương trách Liên về việc để mình bị liên lụy. Sự việc chỉ có vậy, nhưng Liên mang lòng thù hận chị dâu và anh trai.

Khoảng 15 giờ ngày 10-3-2015, khi mẹ con Liên đang ngủ thì cháu S. lấy chiếc cốc nhựa gõ xuống nền gạch. Giận cháu S. phá vỡ giấc ngủ, lại có mâu thuẫn với mẹ cháu từ trước, Liên nảy ra ý định trả thù. Ả đưa con về nhà cha mẹ ruột, để vào xe tập đi rồi quay lại nhà anh Tiến, bế cháu S. đem thả xuống giếng. Sau đó, Liên bế con đi chơi, nhằm tạo chứng cớ ngoại phạm. Nhưng "màn kịch" vụng về đã bị cơ quan điều tra vạch trần.

Vụ án khép lại với mức án 20 năm tù dành cho người cô ruột độc ác, nhưng vẫn là câu chuyện buồn không thể quên trong ký ức người dân trong xã.

