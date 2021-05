Đánh sập trường gà khủng do Lộc “vằm”, chủ Village garden điều hành

Thứ Tư, ngày 05/05/2021 21:00 PM (GMT+7)

Lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bắt quả tang gần 50 đối tượng tổ chức, tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà. Trường gà này hoạt động rất quy mô, có ngụy trang, cảnh giới do Mai Bá Lộc (còn gọi là Lộc "béo", Lộc "vằm") làm chủ.

Sau thời gian mật phục, theo dõi, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an địa phương, ngày 1-5, đột kích tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại Village garden Lộc "béo" (tổ 19, khu vực 5, P.An Tây, TP.Huế).

Hàng chục đối tượng đánh bạc bằng hình thức đá gà.

Công an bắt quả tang đối tượng Mai Bá Lộc (SN 1969; ngụ đường Lê Huân, P.Thuận Hòa, TP.Huế) là chủ Village garden và Hoàng Ngọc Phúc (SN 1975; ngụ đường Lê Duẩn, TP.Huế) đang tổ chức cho 47 đối tượng tham gia cá cược bằng hình thức đá gà, ăn thua bằng tiền.

Tang số đặt cược đá gà là 6,9 triệu đồng, trên người các đối tượng có hàng chục triệu đồng, 1 hồ gà, 5 con gà chọi và nhiều tang vật có liên quan để tổ chức đá gà.

Theo điều tra, từ ngày 15-4-2021 đến nay, Lộc và Phúc nhiều lần tổ chức đá gà ăn tiền tại các địa điểm là nhà ở do Lộc quản lý, làm chủ. Các địa điểm này đều được ngụy trang bên ngoài bằng cây cảnh, có camera an ninh, có người làm nhiệm vụ cảnh giới.

Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố các đối tượng về các hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Đối tượng Mai Bá Lộc (SN 1969; ngụ đường Lê Huân, P.Thuận Hòa, TP.Huế, Thừa Thiên Huế).

Các đối tượng

Một số tang vật.

