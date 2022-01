Công an TP.Thủ Đức truy xét thần tốc vụ trộm gần 1,8 tỷ đồng

Ngày 17-1, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thủ Đức đang tạm giữ Trần Thị Anh (SN 1981, ngụ phường Hiệp Phú, TP. Thủ Đức) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp số tiền gần 1,8 tỷ đồng của người bạn mới quen qua mạng xã hội.

Người phụ nữ bí ẩn

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng 14-1, Công an TP.Thủ Đức nhận được tin báo cấp tốc do Công an phường Long Trường chuyển lên về việc vừa tiếp nhận tin báo vụ mất trộm số tiền lên đến 1,8 tỷ đồng.

Theo đó, vào sáng sớm cùng ngày, tại Công an phường Long Trường có hai anh em V.Đ.H (SN 1979) và V.Đ.H (SN 1994), cùng ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đến báo tin vì bị cô bạn mới quen qua mạng xã hội lấy trộm số tiền vừa rút từ ngân hàng.

Theo lời khai của hai anh em nạn nhân, trước đó khoảng 3 ngày, qua mạng xã hội thì anh Hi có làm quen với một phụ nữ tên Anh và gặp nhau khoảng vài lần đi uống cà phê. Vào chiều 13-1, hai anh H. và Hi đến Phòng giao dịch của ngân hàng HD Bank ở phường Tân Phong, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng rút 1,8 tỷ đồng tiền mặt, cùng đi còn có mặt của cô gái tên Anh.

Sau khi rút được số tiền trên thì hai anh em H, Hi được đối tượng Anh rủ về căn nhà lầu ở số 416/2/23 đường Lã Xuân Oai, khu phố Phước Hiệp, phường Long Trường, TP.Thủ Đức để tổ chức tiệc nhậu giao lưu, ra mắt những người hàng xóm của Anh.

Tại đây, do thấy túi tiền to nên Anh đề nghị anh Hi mang lên phòng ngủ trên lầu 1 cất rồi xuống dưới tầng trệt nhậu. Đến 20 giờ 30 cùng ngày, buổi tiệc sắp tàn, sau khi chia tay với những người hàng xóm thì Anh đề nghị tiếp tục đi tăng 2 hát karaoke thì được H. và Hi đồng ý. Trước khi đi, anh Hi lên lầu lấy trong túi tiền ra 20 triệu đồng đưa Anh bỏ túi để trả tiền đi ăn chơi.

Cả ba đi hát karaoke và uống bia ở quán bar đến khoảng 2 giờ sáng hôm sau thì quay về nhà Anh ngủ. Tại đây, anh Hi kiểm tra thì thấy túi tiền vẫn còn nguyên nên vào một phòng ngủ với Anh, còn anh H. thì ngủ trong phòng có túi tiền cùng với đứa con trai nhỏ của Anh.

Đến khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, anh Hi thức dậy kiểm tra thì phát hiện Anh đã bồng con đi khỏi nhà nên chạy sang báo cho anh trai biết. Hai anh em kiểm tra thì phát hiện túi tiền cũng đã “bốc hơi” nên chạy đến Công an phường Long Trường trình báo sự việc.

Túi tiền đối tượng Anh lấy trộm

Cuộc điều tra tốc hành

Từ tin báo trên, nhận thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra ngay lúc Công an TP.Thủ Đức đang triển khai đợt cao điểm ra quân phòng, chống tội phạm nên lãnh đạo Công an TP.Thủ Đức đã cấp tốc chỉ đạo Đội cảnh sát hình sự triển khai ngay các phương án truy tìm nghi can tên Anh.

Điều bất ngờ là khi đến hiện trường căn nhà xảy ra vụ trộm thì phát hiện ngôi nhà này do đối tượng Anh vừa mới thuê trước đó chỉ vài ngày, tung tích của đối tượng cũng hết sức mơ hồ. Hai anh em nạn nhân đều cho biết chỉ mới quen người phụ nữ trên qua mạng xã hội cũng chỉ vài ngày.

Tuy nhiên, nếu lúc này càng chậm trễ thì thủ phạm sẽ nhanh chóng phi tang số tiền tang vật, khó truy tìm và khả năng thu hồi tài sản cho nạn nhân là rất thấp nên CQĐT đã triển khai hàng loạt biện pháp nghiệp vụ, huy đồng nhiều trinh sát và điều tra viên có kinh nghiệm truy lùng dấu vết.

Bằng những biện pháp nghiệp vụ sắc bén, khoảng 2 giờ sau kể từ khi tiếp nhận tin báo (10 giờ 30 sáng cùng ngày), các trinh sát đã tiếp cận một tiệm vàng nằm trên đường Lê Văn Việt, TP. Thủ Đức thì phát hiện một phụ nữ tay dắt đứa con trai đi ra xe ô tô, người này chưa kịp rời đi đã bị mời về cơ quan điều tra làm việc. Tại đây, đối tượng đã nhanh chóng khai nhận chính là thủ phạm lấy trộm túi tiền của hai anh em H. và Hi, số tiền còn lại hiện đang nằm trong chiếc túi xách đen để trên ô tô cũng được thu giữ.

Theo lời khai của đối tượng Trần Thị Anh. Trước đây Anh đã có một đời chồng và có 1 con trai nhỏ. Qua mạng xã hội nên Anh đã làm quen với anh Hi. Căn nhà Anh thuê trên đường Lã Xuân Oai mới chỉ 3 ngày với giá 5 triệu đồng/tháng. Sau khi đi nhậu với hai anh H. và Hi về đến nhà thì mạnh ai nấy ngủ. Khi thấy hai anh em anh H. đều ngủ say, Anh nảy lòng tham sẽ chiếm đoạt túi tiền rồi bồng con bỏ trốn. Nghĩ rằng tung tích của mình sẽ không ai tìm ra, vì chỉ mới đến đây thuê nhà vài ngày, còn nạn nhân thì mình quen qua mạng xã hội.

Khoảng 4 giờ sáng, Anh lên phòng lén lấy trộm túi tiền rồi bồng con trai bỏ trốn. Khi ra khỏi nhà, Anh gọi tài xế Grab bike đến chở qua đường Phạm Văn Đồng (TP.Thủ Đức) thuê khách sạn ngủ. Tại đây, Anh lấy tiền ra đếm rồi chụp hình tự sướng khoe trên Zalo. Sáng hôm sau, Anh lấy tiền đi mua nữ trang hết 99 triệu đồng, đi chuộc chiếc ôtô trước đó đã mượn của bạn đem cầm hết 92 triệu đồng, trả nợ 15 triệu đồng. Xong, Anh tiếp tục thuê xe Grab taxi đi đến tiệm vàng nằm trên đường Lê Văn Việt để sắm vàng thì bị trinh sát bắt giữ.

Công an lấy lời khai của đối tượng Anh

Khám phá nhanh vụ án trộm số tiền lớn chỉ sau 2 giờ nhận tin báo, thu giữ được 1.528.100.000 đồng trả cho nạn nhân, đây được xem là thành tích xuất sắc của Công an TP.Thủ Đức trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm để giữ gìn an ninh trật tự trong dịp Tết nguyên đán sắm đến.

