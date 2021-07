Đang nhậu trong khu cách ly, nam thanh niên bất ngờ xách dao đi đánh người

Thứ Hai, ngày 19/07/2021 09:44 AM (GMT+7)

Khi nghe nhắc đến nợ cây cần câu không trả, nam thanh niên đang nhậu trong khu cách ly cầm dao đi đánh người.

Ngày 18/7, theo nguồn tin của Báo Giao thông, Công an TP Cà Mau (Cà Mau) đang làm rõ việc một nam thanh niên đang nhậu trong khu cách ly, xách dao đi đánh người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 16/7, tại khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 ở Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Cà Mau, có 1 nhóm khoảng 5 người đang nhậu.

Đang nhậu trong khu cách ly, thanh niên cầm dao đi đánh người. (Ảnh minh họa)

Trong lúc nhậu, có người nhắc đến việc T.V.L. (25 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) có lấy cây cần câu không trả cho Đinh Phú Lộc (22 tuổi, ngụ ấp Tân Hiệp, xã An Xuyên, TP.Cà Mau).

Khi nghe người này nhắc xong, Lộc bực tức cầm dao đi đến phòng 2.5 tìm L. và ép đi xuống phòng 1.6 để đánh. Đánh xong, Lộc cho L. về phòng.

Một lúc sau, Lộc tiếp tục lên phòng hăm dọa, nếu L. báo công an thì Lộc sẽ đâm L.. Vụ việc được báo đến Ban Chỉ huy khu cách ly.

Do Lộc có hung khí, nên Ban Chỉ huy khu cách ly phối hợp cùng Công an phường 1 và Công an TP Cà Mau mời những người có liên quan xác minh vụ việc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

