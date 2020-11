Hàng chục thanh niên nhậu say đánh 2 công an chấn thương

Thứ Tư, ngày 18/11/2020 09:23 AM (GMT+7)

Ngày 17-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng và cho gia đình bảo lãnh các đối tượng còn lại để tiếp tục điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo kết quả xác minh ban đầu, vào ngày 9-11, tại nhà chị Nguyễn Thanh Kiều ở ấp 5, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh xảy ra một vụ cố ý gây thương tích. Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, Công an xã Gáo Giồng nhanh chóng đến hiện trường xác minh và mời Nguyễn Văn Thạch (23 tuổi; ngụ xã Gáo Giồng) về trụ sở làm việc.

Các đối tượng tấn công 2 công an

Khi đến trụ sở công an xã, Thạch không vào làm việc mà bỏ chạy nên trung úy Võ Huy Thành (công an viên xã Gáo Giồng) đuổi theo, yêu cầu đối tượng vào trụ sở làm việc. Lúc này, 13 đối tượng (là bạn nhậu của Thạch) cầm mũ bảo hiểm, cây gỗ kéo đến trước trụ sở Công an xã Gáo Giồng. Nhóm này cùng Thạch tấn công trúng vào người trung úy Võ Huy Thành và đại úy Trần Thành Tài (Phó Trưởng Công an xã Gáo Giồng) làm 2 công an này bị đa chấn thương.

Qua làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Công an huyện Cao Lãnh đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng: Nguyễn Văn Thạch, Nguyễn Văn Khanh (20 tuổi) và Nguyễn Văn Dương (28 tuổi), cùng ngụ xã Gáo Giồng, để tiếp tục điều tra, xử lý.

