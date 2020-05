Nhậu say, đối tượng xăm trổ cầm dao chém công an bị thương

Thứ Ba, ngày 19/05/2020 15:04 PM (GMT+7)

Sau khi nhậu say, Hỷ cầm dao vào trụ sở công an phường gây rối, chém bị thương một cán bộ.

Đối tượng Hỷ bị bắt giữ sau khi gây án.

Chiều 19/5, Thượng tá Nguyễn Công Dũng - Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) xác nhận, công an thị xã đang điều tra làm rõ vụ đối tượng xông vào trụ sở Công an phường Bắc Hồng chém một cán bộ bị thương.

Đối tượng tấn công cán bộ công an được xác định là Phan Hưng Hỷ (SN 1981, trú tại tổ dân phố 5, phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh).

Thông tin ban đầu, khoảng 21h tối 18/5, sau khi uống bia tại quán bia Minh Hùng, Hỷ đã dùng dao chém vào các bàn nhậu không có người. Sau đó, Hỷ không về nhà mà cầm dao đến trụ sở công an phường Bắc Hồng gây rối và chém trọng thương cán bộ P.V.Đ đang trực tại đây.

Sau khi xảy ra sự việc, Hỷ đã bị Công an phường Bắc Hồng khống chế, bắt giữ.

Theo chỉ huy Công an thị xã Hồng Lĩnh, cơ quan công an đang tạm giữ đối tượng này để điều tra, xử lý.

