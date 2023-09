Đang nhậu mà bị đòi tiền, nam thanh niên đâm chết chủ nợ

Ngày 6-9, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự đối tượng Trương Phúc Hậu (SN 2002, trú tại xã Cửu An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, Hậu cùng Nguyễn Kha (SN 2006), Nguyễn Đức Thắng (SN 2002) và 3 thanh niên khác tổ chức ăn nhậu tại nhà Kha ở xã Cửu An, thị xã An Khê.

Trong lúc đang ăn nhậu, anh Trần Trường Sa (SN 2003, cùng trú xã Cửu An, thị xã An Khê) gọi điện thoại cho Hậu để đòi tiền mà Hậu nợ trước đó. Trong lúc nói chuyện, giữa Hậu và Sa xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và thách thức nhau. Hậu hẹn Sa đến nhà Kha lấy tiền.

Đối tượng Trương Phúc Hậu dùng dao đâm nhiều nhát vào người chủ nợ - Ảnh minh họa

Trong khi chờ Sa tới, Kha đã đưa một con dao gấp dài 17 cm, Thắng đưa 1 bình xịt hơi cay cho Hậu. Sau đó, Kha ngồi trước cửa nhà đợi Sa tới. Khi Sa đi taxi tới thì Hậu cầm dao đâm liên tục 3 nhát vào người khiến chủ nợ bỏ chạy. Lúc này, Kha và 3 người đang nhậu cùng chạy từ trong nhà ra đuổi theo dùng tay chân và một khúc gỗ đánh Sa. Hậu cũng lấy khúc gỗ đánh và xịt hơi cay lên Sa rồi bỏ đi.

Nạn nhân Trần Trường Sa sau đó được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng khác về hành vi giết người.

