Đang nằm ngủ, nhân viên quán bia bất ngờ nhận “mưa dao” đòi mạng

Thứ Tư, ngày 19/05/2021 19:42 PM (GMT+7)

Khi anh T. đang ngủ thì bất ngờ bị Hoan chém nhiều nhát vào vùng cổ, đầu và sườn phải ngay tại quán bia.

Ngày 19/5, thông tin từ Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Đoàn Huy Hoan (SN 1998, ở phố Tân An, thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về tội Giết người.

Đoàn Huy Hoan tại trụ sở công an

Trước đó, khoảng 5h sáng 10/5, trong lúc anh N.V.T (SN 1993, trú tại thôn Bảy, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) đang nằm ngủ tại quán bia Bình Ngọc thuộc Thôn Nội, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng - nơi anh T. là nhân viên thì bị Đoàn Huy Hoan dùng dao chém vào vùng cổ, vùng đầu và sườn phải.

Hậu quả, anh T. bị thương nặng phải đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định giữa anh T. và đối tượng Hoan có mâu thuẫn cá nhân từ trước. Đến ngày 10/5, Hoan đã sử dụng 1 con dao (loại dao phay) đi tìm anh T. để trả thù.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

