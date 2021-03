Đang làm vườn, bị em ruột đâm tử vong

Thứ Tư, ngày 10/03/2021 15:00 PM (GMT+7)

Do có mâu thuẫn từ trước nên người em dùng dao đâm anh trai dẫn đến tử vong.

Ngày 10-3, Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tùng (50 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, An Giang) về tội giết người.

Bị can Nguyễn Thanh Tùng. Ảnh: QM

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó Tùng và ông Nguyễn Văn Chưa (anh ruột của Tùng) có mâu thuẫn với nhau.

Vào sáng 3-3, khi ông Chưa đang làm vườn, Tùng cầm dao mác đi đến đâm anh trai nhiều nhát khiến ông Chưa tử vong tại chỗ. Sau khi gây án Tùng đem dao đi rửa rồi cố thủ trong nhà.

Nhận được tin báo Công an đã đến hiện trường bắt giữ Tùng.

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/dang-lam-vuon-bi-em-ruot-dam-tu-vong-971434.htmlNguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/dang-lam-vuon-bi-em-ruot-dam-tu-vong-971434.html